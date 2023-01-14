موضة التنانير الرائجة لعام 2023

عندما أشارت عروض الأزياء إلى موضة ربيع وصيف 2023، كنا متحمسين لرؤي موديلات التنانير المختلفة التي قدمتها دور الأزياء، من خلال التصميمات القصيرة، كما رأينا في ألبرتا فيريتي والتي ستضفي إشراقاً على الشاطئ والمظهر اليومي وستكون تلك التصميمات الكبيرة والرائدة، كما قدمتها دار جيل ساندر، مثالية لأولئك الذين يشاركون العبارة المعروفة: عام جديد، حياة جديدة، أم يجب أن نقول خزانة جديدة؟

إذا كنتِ حريصة على أن تكوني أول من يسمع عن موديلات التنانير التي ستكون رائجة في عام 2023 استمري في التمرير ولا تنسي مشاهدة معرض الصور أعلاه لتتعرفي على جميع موديلات التنانير لاكتشاف الموضة الجديدة للعام الجديد.

تنانير الجينز

مما لا شك فيه أن الموضة الأساسية لهذا العام هي التنورة الجينز، بدأنا نلاحظ وجودها في صيف عام 2022، تظل معنا لعام 2023 أيضاً، اقترحت دار Altuzarra تنورة جينز طويلة مع حذاء رياضي من طراز "Norm core" وقميص أبيض، لا شيء أكثر أناقة وبساطة من ذلك.

في دار Ami صممت تنورة قصيرة من جوهر لارتدائها مع حذاء بكعب وسترة.

عرضت دار أزياء ديزل نموذج ميدي بتفاصيل مهترئة مع فيست جينز شكل الدينيم الكامل.

تنانير شفافة

التنانير ذات النسيج الشفاف لها دلالات مختلفة، نظراً لأنها يمكن أن تكون قطعة ساحرة أو ثوباً جذاباً أيضاً، فكل شيء يعتمد على الملحقات المراد دمجها.

على الرغم من أنه يبدو من الصعب ارتدائه، خاصة لأنه يكشف الوركين والساقين وغيرهما، فقد وجدنا سلسلة من الحيل العملية التي ستمنع حدوث ذلك.

وفقًا لتوقعات موضة ربيع وصيف 2023، سنرى تنانير شفافة مع بلوزات طويلة، كما شاهدناها في مجموعة شانيل.

لا تنسي أن تشاهدي التنورة التي قدمها إيلي صعب التي جاءت من قماش الدانتيل، فسيتم عرض القليل من الجلد وستبدو الملابس رومانسية للغاية.

وأعطت دار Miu Miu الفرصة لأولئك الذين لا يخافون من التغييرات بموديلات مطرزة.

تنورة بطبعة زهور

هل هناك شيء أكثر حساسية من التنورة المطبوعة؟ لربيع وصيف 2023، سيأتون في إصدارات متعددة، من الموديلات المختلفة وبجميع الأطول من ماكسي كما ظهرت في مجموعة كارولينا هيريرا ومن خلال قصات الدانتيل المتوسطة في كريستيان ديور وتأتي النماذج القصيرة في مجموعة Philpp Plein.

من سمات هذه المطبوعة أنها هذا الموسم ستكون صغيرة، هذا صحيح، الزهور ستكون صغيرة وستشغل التنورة بالكامل.

تنورة مطرزة

لن يتم حجز Glitter بعد الآن لقواعد اللباس الخاصة بالحفلات أو للاحتفالات، بل ستصبح الآن جزءاً من الموضة الصيفية ومع الصنادل والبلوزات الصيفية سوف يتحولون إلى قطع مناسبة لأسلوب ستريت ستايل.

خلال ربيع وصيف 2023، سنرى التنورات القصيرة، كما عرضه مصمم الأزياء براندون ماكسويل والشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذا الاتجاه هو أنه يمكن ارتداؤه بأشكال مختلفة، لذلك إذا لم تكن القطع الصغيرة من بين تفضيلاتك، فيمكنك اختيار طول يصل إلى الركبتين بأفضل أسلوب مثل موديلات مجموعة جيل ساندر أو ماكسي كما شاهدناها عرض جورجيو أرماني.

التنانير غير المتكافئة

سيطرق تطور التنانير غير المتناسقة أبواب ربيع وصيف 2023، دار أزياء بالمان أحد المنازل الفاخرة التي اختارت هذه التنانير في تصميمات ضيقة وهي مثالية لتنسيق الملابس المكتبية والليلية على حدٍ سواء.

من جانبه، أظهر عرض كوبرني تصميماً أكثر حداثة مع الحركة التي ستلائم الصيف مع الصنادل الضخمة والقمصان بدون أكمام.

أخيراً، اختارت دار Dries Van Noten التنورة المتناسقة مع الكشكشة وهي مثالية لأولئك الذين يريدون أسلوباً عصرياً وأنيقاً في نفس الوقت

التنانير القصيرة

كانت ضمن مقترحات مصممي الأزياء، نرى تصميمات مناسبة ليوم مشمس أو لتناول العشاء في الليل، سيكون كل واحد على استعداد لتلبية أي حاجة للاستخدام.

اختارت دار ألبرتا فيريتي في عرض أزيائها لربيع وصيف 2023 تنورة من الكروشيه، مثالية لمن يحبون جماليات البوهو الأنيقة.

في دار Alaïa جاءت بتصميم كسرات مزخرفة.

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