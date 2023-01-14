نوال الزغبي تصدم الجمهور بمهنة نجلها.. يرفض هداياها الغالية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسرار عديدة من حياتها الشخصية، كانت تخفيها بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، تحدثت عنها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لأول مرة، خلال لقائها مع الإعلامي رودولف هلال، عبر إحدى القنوات اللبنانية، أعقبه تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نوال الزغبي تكشف وظيفة نجلها

بشكل صادم، كشفت نوال الزغبي، وظيفة نجلها «جورجي»، موضحة أنه يعمل في خدمة «room service»، أي الخاصة بتنظيف الغرف، ما أصاب كثير من الجمهور بحالة من اندهشة.

وقالت نوال، إن نجلها يعمل في هذه المهنة، مقابل الحصول على 300 دولار، أي ما يعادل نحو نصف مليون ليرة لبناني، ونحو 9 آلاف جنيه مصري.

نوال الزغبي تشيد بمهنة نجلها

بفخر تام، عبرت الفنانة اللبنانية، عن عمل نجلها في تلك الوظيفة، موضحة أنها لا تشعر بالخجل من ناحيتها، قائلة: «إيه المشكلة؟ هو عيب الشغل؟ بيزيد خبرة، وكيف بده يطلع رجال؟».

وعن عزة النفس الشديدة التي يشعر بها «جورجي»، نجل نوال الزغبي، قالت إن الأول يرفض تقبل الهدايا التي تشتريها له قبل من ماركات عالمية شهيرة، والباهظة الثمن: «لما بروح أشتريله أغراض براندات بيرجعني بيهم، جورجي بنزل بشتريله كذا شغلة، عشان يقيسهم بيرجعني بيهم».