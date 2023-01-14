أزياء تم تغير تصميمها من أجل كيت ميدلتون

جميعنا نعلم أن هناك قواعد خاصة بملابس الأميرات والملكات وحتى الدوقات والأفراد في العائلة المالكة وهناك خطوط حمراء يجب على المصممين أن يعلموها إذا كانوا يريدون أن تظهر ملابسهم على أفراد العائلة وهذا يتطلب منهم أحياناً أن يعدلوا من القطع الخاصة بهم.

يعرف المصممون الذين ذاقوا الشهرة بالفعل بعد التعاون مع دوقة كامبريدج، من الأفضل التكيف مع البروتوكول مرة واحدة و"تعديل" الزي من مجموعتهم خاصة بالنسبة شخصية مثل كيت ميدلتون، بحيث لا يقتصر الأمر على التباهي فقط،، تحت العنصر الأصلي ولكن أيضاً تحت الملابس الأخرى للمجموعة، تذكرنا قليلاً على الأقل بصورة كامبريدج، بالنسبة للدوقة، الزي الذي يتوافق تماماً مع متطلبات قواعد اللباس الملكي، للمصمم هو المجد والشرف والسمعة الممتازة. لذلك، يوافق قادة العلامات التجارية على كل شيء، حتى التغيير الكامل للزي وتوديع الحمض النووي للعلامة التجارية من أجل أن تظهر كيت ميدلتون وهي ترتدي أزياءهم.

فساتين تم تغير تصميمها من أجل كيت ميدلتون

التضحيات تؤتي ثمارها بسرعة وتعرف سارة بيرتون، المديرة الإبداعية للعلامة التجارية ألكسندر ماكوين، هذا الأمر عن كثب، كان العديد من نقاد الموضة متشككين إلى حد ما وكانوا في حيرة من أمرهم لعدة سنوات حتى الآن، منذ أن اختارت الدوقة العلامة التجارية البريطانية باعتبارها ربما أكثر العلامات التجارية المحبوبة من بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية الموالية.

يبدو أن أسلوب الدوقة المتحفظ والمحافظ والجماليات الاستفزازية الجريئة من أسلوب ألكسندر ماكوين.

على الرغم من حقيقة أن الملابس التي ابتكرتها سارة بيرتون للعلامة التجارية لا تزال أقل استفزازية واجتماعية بشكل حاد، إلا أن هناك تقاطعات مع جماليات المؤسس نفسه وهناك الكثير منها، على سبيل المثال، ديكور الجمجمة وأحزمة كبيرة وأحزمة جلدية وخطوط بيبلوم.

مثل هذه العناصر الدرامية، كقاعدة عامة، ممنوعة تماماً من أسلوب الدوقة ومع ذلك، لا يزال الاتصال بالأسلوب الأصلي للعلامة قائماً، لذلك ليس من الصعب بالنسبة للجماهير المخلصين تحديد الزي وهذا ينطبق أيضاً على دور الأزياء الأخرى.

تغير الملابس والإكسسوارات من أجل كيت ميدلتون

خضعت الملابس من مجموعة ألكسندر ماكوين Resort 2017 لتغييرات طفيفة، تم إطالة الفستان الأبيض المتدرج مع الأنماط القرمزية للدوقة وأصبحت الأكمام أكثر كلاسيكية.

الخيار الذي اقترحه مصممو ألكساندر ماكوين في كتيب البحث، مع عدد من الأحزمة الجلدية السوداء، لا يتوافق تماماً أيضاً مع أسلوب الدوقة لذلك تقرر رفض أي لمسات إضافية على طول خط الخصر.

يحدث أن منسقين الأزياء للدوقة قد يحبون عدة أنماط من المجموعة في وقت واحد والتي يجمعها المصمم معاً، غالباً ما تستخدم هذه التقنية في البيئة الملكية العصرية، مثل هذا المصير حلت سترة كلاسيكية مزدوجة الصدر ومعطف أسود ملائم من مجموعة Alexander McQueen، مكان قطعة هجينة سترة سوداء مرقع ، ارتدتها الدوقة في عام 2015 في حفل تخليد لذكرى القتلى في الحروب العالمية.

هناك زينة ورموز ممنوعة تماماً، على سبيل المثال، فقد أحد الإكسسوارات المفضلة لدى الدوقة مثل الحقيبة الكلاتش كان هناك في الأصل مشبك على شكل جمجمة قرمزي مزخرف بأقواس، خاصة بالنسبة للشخص الملكي، تم استبدال هذه التفاصيل الجريئة بقفل متحفظ وكلاسيكي على شكل حجر.

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