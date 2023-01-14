إطلالات شتوية عصرية وبسيطة يمكن تجربتها بسهولة

عادةً ما تكون بداية العام الجديد لحظة تفكير وتوقف، لقد حان الوقت للتقييم وتحديد ما نريد أن نأخذه معنا، في الأشهر الـ 12 المقبلة وأيضاً ما نريد أن نتركه وراءنا، هذا لا ينطبق فقط على العادات المنزلية والقرارات المتعلقة بأهداف العمل، إنه أيضاً وقت معقول لإجراء تدقيق خزانة الملابس قبل الاستثمار في شيء جديد.

لقد بحثنا في صيحات الموضة للعثور على إطلالات سهلة عصرية وأنيقة ويمكن إعادة تنسيقها بقطع كلاسيكية بسيطة من خزانة ملابسك.

إذا كنتِ تخططين لملابسك لعام 2023، فننصحك بالاهتمام بهذه الحيل الست البسيطة في التنسيق.



تانك توب مع بنطلون كارغو

في دار أزياء كوبرني، نحب كيف يبدو هذا القميص الأبيض الخالي من العيوب مع بنطلون كبير الحجم مع جيوب الورك كبيرة الحجم تجعل هذا الموديل من البنطلون يبدو أكثر عملية.

فستان أسود ماكسي مع مجوهرات ذهبية

يثبت هذا المظهر من مجموعة Saint Laurent SS23 أن المجوهرات أحيانًا تحدث فرقاً كبيراً في المظهر، ختاري فستاناً أسود بسيطاً وطبقيه مع الكثير من الأساور والأقراط والقلائد الذهبية.

القميص الأبيض والبنطلون الجلدي من الأزواج الخالدة، لكن التفاصيل الصغيرة لـ Peter Do تمنحه مزيداً من القوة، اختاري قميصاً كبيراً مع بنطلون فضفاض.

بلوزة قصيرة مع تنورة طويلة

تعتبر مجموعة Max Mara واحدة من الإطلالات المفضلة لدينا من مجموعات ربيع وصيف 2023، لأنها أقل من قيمتها الحقيقية ويسهل تنسيقها ولكنها تتلاعب بنسب بسيطة بطريقة حديثة، ارتدي تنورة طويلة ذات خصر عالٍ بلون محايد مع تيشيرت أسود قصير.

يمكن دائماً الاعتماد على دار أزياء برادا لتقديم أفكار تصميم ملحمية وهذه الإطلالة يمكننا أن نراها يرتديها مشاهير هوليوود، ابدئي بفستان أسود بسيط وأضيفي معطفاً أبيض جميلاً وأحذية ماري جين الكلاسيكية.

فستان ماكسي مع بليزر

لطالما كانت السترة كبيرة الحجم عنصراً أساسياً لسنوات عديدة ونحن نحب كيف تم ارتداؤها في مجوعة Tod"s مع فستان طويل بأعمدة بيج وصندل صياد.

تنسيق الإطلالات التي ظهرت في مجموعات عروض الأزياء لعام 2023

هناك العديد من المصممين الذين يقودون الطريق عندما يتعلق الأمر بأفكار الأزياء البسيطة أو الأساليب الجديدة، مثل Prada و Max Mara و Peter Do، في برادا، بدت الفساتين القصير السوداء مذهلة مع حذاء ماري جين من الجلد الأسود ومعطف أبيض، بينما في سان لوران، تم تنسيق فستان طويل متدفق مع مجوهرات ذهبية كبيرة، لقد شجعتنا هذه الأزياء أيضاً على ارتداء الفساتين الطويلة ذات اللون البيج والسراويل الجلدية المستقيمة والسراويل الضخمة، مما يؤكد أن هذه هي الملابس الأساسية التي سيحبها الجميع في عام 2023 وما بعده.

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