مشهد مؤثر لـ«هندي» يحقق أمنية غريبة لزوجته بعد وفاتها.. دموع تبكي الحجر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة لامرأه كبيرة السن، حسنة المظهر، ملتحفة برداء هندي، تضم ذراعيها إلى بعضهما، وتنظر إلى الإمام، ويجلس بالقرب منها زوجها، الذي بدأت دموعه تنهال، لنجاحه في عمل تمثال بحجم زوجته الطبيعي، بناءً على رغبتها قبل الوفاة، والذي عندما تنظر إليه لأول وهلة تشعر كأنه حقيقة، لا يختلف كثيرًا في هيئته عن الواقع، إذ تشعر أنك أمام شخصية حقيقية للزوجة «أندراني»، التي أوصت زوجها بعمل تمثال لها بعد وفاتها.

الهندي «سانديليا» ينفذ وصية زوجته

وفقًا لصحيفة «Times of india»، حقق الهندي «تاباس سانديليا»، رغبة زوجته الراحلة، بعمل تمثال بحجمها الطبيعي، إذ أكدت أنها تريد أن تظل إلى جانبه مدى الحياة، وبعد وفاة الزوجة «أندراني» متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حقق رغبتها وبحث عن فنان لنحت تمثال لها بالحجم الطبيعي، لكي يشعر أنها دومًا إلى جانبه، قبل أن يظهر في الفيديو، ممسكًا بيديها، معلنًا عن تأثرة الشديد بعد تصميم التمثال تحقيقا لرغبتها.

واتفق «سانديليا» مع الفنان، على صنع تمثال زوجته الراحلة من السليكون، مقابل 3 آلاف دولار، إذ قال في حديث لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، إن التمثال استغرق 6 أشهر من العمل، أسفرت في النهاية عن تمثال بتعابير وجه طبق الأصل لزوجته المتوفية، حتى الملابس تشبه، تلك التي كانت ترتديها «أندراني» قبل الوفاة.

يذكر أن وزن التمثال يبلغ 30 كيلو جرامًا، وحقق الكثير من الشهرة على مستوى الهند، ما يطرح سؤال: هل هذا التصرف له تأثير نفسي على الزوج؟

تعليق طبيب نفسي على الحالة

تقول إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، إنه هناك مجموعة من المراحل، التي يمر بها الشخص بعد وفاة أحد أقربائه، خاصةً إذا كانت زوجته، وفي هذه الحالة فهو قد يواجه مشاعر كبيرة من الحزن والرفض.

وأضافت إيناس، أنه يجب اتخاذ عدة مواقف، بعد وفاة الزوجة أو أحد أفراد الأسرة، حتى لا تتأثر النفسية، وتشهد الحالة مضاعفات، موجهة عدة نصائح:

- أخذ قسط من الراحة، وعقد هدنة مع النفس والتأكد أن الموت حقيقة كونية.

- التبرع بالأموال والصدقات، أو القيام بأعمال خيرية باسمها.

- ممارسة بعض الأنشطة التي أحببتما القيام بها سويًا في حياتها.

- إعادة تذكر الأشياء التي عشتوها معًا.

- إذا كان لها وصية في حدود الحلال، يجب القيام بها.

- التحدث دومًا بأثرها المميز على حياتك.

- الحديث عن صفاتها الجيدة مع الآخرين.

- تجاهل من يخبرك ألا تحزن بالقدر الكافي.

- اعلم أن طبيعة الحزن بالنسبة لفقدانك لزوجتك، أمر خاص، وليس من حق أي شخص أن يفرض عليك شكلًا للحزن.