من هما «ياسمينا» و«إيفيلين»؟.. تمثلان العرب في مسابقة ملكة جمال الكون

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

استعدادات خاصة يتم التحضير لها، قبل انطلاق فعاليات مسابقة ملكة الكون في نسختها الـ71، التي من المقرر إقامتها اليوم السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينتافسن خلالها 86 ملكة جمال من مختلف دول وجنسيات العالم، بينهن ملكتان عربيتان.

«ياسمينا» و«إيفيلين».. عربيتان في مسابقة ملكة جمال الكون

وحسب ما كشفت «سكاي نيوز عربية»، أن مسابقة ملكة جمال الكون في نسختها الـ71، تشهد مشاركة ملكتان عربيتان هما: ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان، وإيفيلين خليفة ملكة جمال البحرين.

1- اللبنانية ياسمينا زيتون

- تبلغ من العمر 23 عامًا.

- كسرت سيطرة مايا رعيدي، على لقب ملكة جمال لبنان، التي احتفظت به منذ عام 2018.

- يبلغ طولها 167 سنتيمتر، ووزنها 51 كيلو جرام.

- تدرس الصحافة بجامعة السيدة اللويزة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 176 ألف شخص.

2- البحرينية إيفيلين خليفة

خلال انطلاق فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون، والمشاركة في الجولة الخاصة باستعراض ملابس السباحة، فاجأت إيفلين خليفة ملكة جمال البحرين، الحضور بظهورها مرتدية البوركيني.

1- حصدت لقب ملكة جمال البحرين لعام 2022.

2- عارضة أزياء، وعازفة بيانو.

3- تحمل الجنسيتان الروسية والبحرينية، فوالدها بحرينى الجنسية وأمها روسية.

4- ولدت عام 1998، أي تبلغ من العمر 25 عامًا.

5- تدربت على التايكوندو والرقص.

6- عملت بعد تخرجها فى مجال الإعلانات كعارضة أزياء.

وبدأ العد العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون «71st Miss Universe» الذي سيُقام مساء السبت، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية، بمشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم، بينهن ملكتان عربيتان.