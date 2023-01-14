تحذير من فيتامين يؤدي لفقدان البصر.. تجنب الجرعات الزائدة وإليك 6 بدائل طبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم إلى الفتيامينات بصورة كبيرة، كونها تمنحه مقومات التصدي للأمراض والمشكلات الصحية المختلفة، ومنها فيتامين «B3»، الذي يعزز وظائف المخ، ويدخل في علاجات السكري وخفض الضغط، بخلاف دوره في تحسين مستويات دهون الدم وخفضها، ورغم أهميته إلا أن الحصول عليه دوائيا بجرعات زائدة، قد يسبب تفاعلًا، يُعرف بـ«اعتلال البقعة الكيسي» أحد أشكال تورم الشبكية، التي عادة ما تؤدي إلى فقدان البصر، ووفقًا لدراسة حديثة.

فيتامين B3 يؤثر على الشبكية

أجريت دراسة في مستشفى «New York Eye and Ear Infirmary» في مانهاتن بنيوروك، واكتشف فريق البحث، أن استهلاك جرعة عالية من فيتامين «B3»، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمشكلة في نوع معين من خلايا العين، وقد يسبب تورم الشبكية إلى فقدان البصر.

وفحص الفريق، مرضى يشكون من ضعف الرؤية الشديد في كلتا العينين، ويعانون من تاريخ مرضي مع ارتفاع شديد في ضغط الدم، وفرط مستويات دهون الدم، وزيادة استهلاك الفيتامين.

وتوصل الباحثون، إلى أن المريض يعتمد بشكل كبير على مكملات فيتامين «B3» يوميًا، على مدار أشهر، لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن خلال الفحص ومتابعة استجابته للعلاج، ثبُت إصابة المريض باعتلال البقعة الكيسي الناجم عن «النياسين»، الذي أدى بدوره لضعف شديد في الرؤية يميل إلى العمى، فلذلك يجب استهلاكه، وفقا لتعليمات الطبيب، دون أن تتجاوز الجرعة القصوى 3 جرامات يوميًا.

تعليق طبيب على الدراسة

قال الدكتور محمد العسقلاني، أخصائي طب وجراحة العيون، لـ«هُن»، إن استخدام الناس الفيتامين الموصوف طبيًا، للمساعدة في التحكم في مستوى الكولسترول لديهم، وكثرة استخدامه يجعله يؤثر على الشبكية، لذلك يجب أن يُصرف بوصفة طبية.

ولفت العسقلاني، إلى أن وقف تناول فيتامين «B3»، بقرار طبي، يساعد على استعادة وظيفة الشبكية والإشارات الكهربائية، لتبدأ حالة المريض في التحسن، وبشكل عام يجب الالتزام بتعليمات الطبيب، وعدم تجاوز الجرعة المطلوبة.

أطعمة تغني عن فيتامين «B3»

عن سؤال الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، عن المصادر الطبيعية لفيتامين «B3»، قال إنه يمكن الحصول عليه من مصادر الغذاء، إذ أنه قد يصنعه الجسم ويستخدمه، لتحويل الطعام إلى طاقة، ما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي،خاصة أن كثرته تناوله دوائيا، يسبب مشكلات.

- الكبد.

- الدجاج.

- البقوليات المجففة.

- الأسماك.

- جوز الهند.

- اللحوم الخالية من الدهن.