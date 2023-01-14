ينتمي برج الدلو إلى الأبراج الأكثر ذكاءً، ويتميز مواليد هذا البرج بسرعة البديهة والتحليل والتفكير العميق في كل الأمور، وعادةً لا يغضب مولود برج الدلو بسهولة، إلا أنه عندما يغضب فإنه يُربك من حوله ويخيفهم في حين أنه لا يصرخ ولا يتصرف بعنف إلا أن غضبه بحد ذاته يتحدث عن النار ولا يمكنه التحكم في أعصابه وضبط نفسه، وخلال هذا المقال سنتعرف على كيفية التعامل مع برج الدلو عند الغضب.

برج الدلو عند الغضب للرجل

يعبر رجل برج الدلو عن مشاعره عندما يغضب ويتصرف بطرق مختلفة، نذكر منها الآتي:

تبرد مشاعره

عندما يغضب رجل برج الدلو فإنه يصبح هادئاً ويبتعد عمن شريكته، ليس بالضرورة أن يكون تصرفه بهذه الطريقة لأنه يريد إنهاء العلاقة.

يعتقد برج الدلو الرجل أنه من الأفضل أن يكون بمفرده بدلاً من أن يواجه فشلاً في العلاقة، وعادةً ما يكون اختياره للصمت عندما يغضب هو عدم خسارة الشريكة.

لا يريد رجل برج الدلو أن تثقله المشاعر السلبية التي يشعر بها عندما يغضب، لذلك فإنه يتجنب النقاشات الحادة التي تؤثر على تصرفاته وقد تفقده أعصابه.

لا يتقبل رجل برج الدلو أن تقوم شريكته بإزعاجه ومراراً وتكراراً فهذا الأمر يثير غضبه وتتراكم مشاعره السلبية ولن يتحمل هذا الأسلوب وقد يفكر في الانفصال.

وعندما يفكر في الانفصال فإنه ينفس عن مشاعره بطريقته الخاصة مثل تجاهل الشريكة وعدم الرد على اتصالاتها ويتصرف ببرود تجاه العلاقة.

يقضي وقته مع أصدقائه

عندما يغضب برج الدلو الرجل من شريكته فإن العلاقة تتوتر بينهما، لذلك سيحاول قضاء وقت أكبر برفقة أصدقائه أو أفراد أسرته فإنه يعرف بأنه سيفقد قدرته على السيطرة على أعصابه وقد يتصرف بطريقة لا يمكن التنبؤ بها.

قد يتصرف رجل برج الدلو بطريقة ودية مع الآخرين في حين أنه يبتعد عن شريكته ويجنب الحديث معها، لذلك ينسحب ويبحث عن مساحة ليوازن جميع خياراته وقبل أن يتهور ويتصرف بطريقة عنيفة وفظة.

يحتاج رجل برج الدلو أن تقدم شريكته بعض التنازلات للحفاظ على العلاقة وقد يتجاهلها لكنه سيفكر بالمشكلة ويحللها بدقة ويعالجها في النهاية ويعرف إن كانت العلاقة متوافقة أو لا.

قد ينفس رجل برج الدلو عن غضبه بالتحدث مع أحد أصدقائه المقربين حول اضطراب علاقته مع شريكته.

يقضي وقته بالقيام بأشياء ممتعة

يمكن أن يقضي رجل برج الدلو الغاضب وقته في فعل أشياء يحبها ويستمتع بها، كقضاء عطلة في الجبال أو ركوب الدراجة أو القراءة، فهو يتمتع بشخصية ديناميكية ويفضل أن لا يضيع وقته وطاقته في الدراما، يساعده تركيز طاقته على هواياته واهتماماته في اتخاذ القرارات الصحيحة.

يتصرف رجل برج الدلو ببرود ويفضل أن يكون بعيداً عن شريكته لكن هذا التصرف لا يعني بالضرورة أنه يفكر في إنهاء العلاقة لكنه يحتاج إلى بعض الوقت يكون بعيداً عن شريكته ليختبر مدى اهتمامها به، لذلك يجب على شريكته أن تبقى على اتصال به كأن ترسل له رسالة تسأل عن حاله فهي كافية لتظهر له أنها تفكر فيه وتهتم به.

يتصرف بطريقة حادة وقاسية

يعد رجل برج الدلو طيب ورقيق ولن يحاول إيذاء أي شخص وخاصة المقربين منه، لكنه قد يتصرف بطريقة قاسية وحادة إن كان غاضباً من شريكته، وقد ترى في شخصيته جوانب مختلفة وبأنه بلا قلب.

سيقوم رجل برج الدلو بقول كلمات حادة وقد تكون جارحة إن تسببت شريكته بإغضابه فقد يقول لها لا تتصلي بي مرة أخرى لأنه يريد الحصول على ردة فعل منها، لذلك عليها تجنب الرد وتركه حتى يهدأ لفترة وبعدها تتحدث معه حول المشكلة.

وإن رأى برج ادلو أن شريكته مهتمة جداً بعلاقته فإنه سيعود كما كان وسيكون حريصاً على منح العلاقة فرصة ثانية.

قد يختفي

رجل برج الدلو يفضل أن يبقى صامتاً عندما يغضب أو يكون منزعجاً أو ليس لديه كلمات للتعبير عن مدى انزعاجه، ويمكن التوقع بأن يختفي ولا يترك وسيلة للتواصل معه ويتجنب الرد على المكالمات والرسائل، وقد يفكر بتغيير حياته كأن ينتقل إلى مدينة جديدة حتى يبدأ بداية جديدة تماماً.

وقد ينتظر رجل برج الدلو أن تُظهر شريكته الاهتمام والتواصل معه إن كان لا يريد إنهاء العلاقة فإنه يمكن توقع عودته عندما يجد سبباً لذلك. [1]

برج الدلو عند الغضب للمرأة

تتميز امرأة برج الدلو بسلوكيات إيجابية ورحيمة عندما تغضب فمن غير المعتاد أن تعبر عن نفسها بطريقة محبطة، وفيما يلي سنتعرف على الصفات الأخرى لأنثى هذا البرج عند الغضب:

عندما تتوتر العلاقة بين امرأة برج الدلو وشريكها فإنها تبتعد عنه وتتصرف بطريقة باردة، فإنها تعتقد بأنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تهدأ وتتصرف بطريقة لا تكون فظة أو قاسية.

تتصرف امرأة برج الدلو بطريقة عنيفة عند مواجهة مشاكلها فإنها توجه حججها وتتصرف بطريقة انفعالية خلال الجدال أو المناقشات.

تبحث امرأة برج الدلو عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي تغذي مشاعرها وتحيطها بالطمأنينة والراحة وتبتعد عن الشريك عندما تغضب، وقد تركز طاقتها على حياتها المهنية وتقضي وقتاً طويلاً مع مجموعة من زميلاتها.

يعد الخداع هو أكثر صفة تثير غضب امرأة برج الدلو فهي شخصية مستقلة بطبيعتها وإن وجدت أن شريكها يخدعها فإنها لن تثق به مجدداً ولن تسعى في الحفاظ على العلاقة وتبتعد عن العلاقة إلى الأبد وتبحث عن علاقة جديدة موثوقة أكثر.

تفضل امرأة برج الدلو عندما تغضب أن تقضي وقتها مع الطبيعة وترغب في التأمل، فهذه الطريقة تساعدها على تحديد ما إذا كانت العلاقة قابلة للاستمرار أم لا.

تدرك امرأة برج الدلو الغاضبة أن رد الفعل السلبي يضر بها وبالشريك ولن يزيد ذلك إلا من معاناتها أكثر، لذلك تتجنب الدخول في نقاشات معه.

في حال دخلت امرأة برج الدلو الغاضبة جدالاً مع شريكها فإنها تعبر عن غضبها بقول عبارات قاسية وحادة، وقد تتخذ قرار بالانفصال وتتصرف بشكل دفاعي وتتصرف بطريقة مشوشة وغير عقلانية وتستمر في انتقاد الشريك. [2]

كيف أتعامل مع برج الدلو عند الغضب

يمكن إخماد غضب برج الدلو بعدة طرق، نذكر منها الآتي:

اختيار الوقت المناسب للنقاش معه: يجب على الطرف الآخر تجنب الدخول في جدال أو نقاشات مع برج الدلو عندما يكون غاضباً جداً، وتركه يقضي بعض الوقت بمفرده ليفكر بطريقة عقلانية وغير مشوشة حتى يهدأ ويتصرف بطريقة سليمة، وعند الحديث معه يجب التحدث بطريقة عقلانية ومهذبة ومباشرة من قبل الطرفين.

التحدث معه بصدق: يحترم مولود برج الدلو العلاقات الصادقة والعقلانية ويمكنه أن يتغاضى عن الأخطاء التي قد يرتكبها الطرف الآخر، لكن يجب عدم التلاعب بمشاعره أو خداعه فهو سينهي العلاقة بشكل تام دون النظر إلى الوراء.

منحه مساحة كافية للتفكير: يحتاج برج الدلو سواء الرجل أو المرأة إلى بعض الوقت بمفردهم لتجديد طاقتهم وعلاج مشاعرهم، لذلك لا يرغبون تلقي المكالمات أو الرسائل النصية في هذا الوقت، فهم في هذه الفترة يحتاجون إلى استراحة من العلاقات.

الاعتذار له: يجب على الطرف الآخر إن كان قد أخطأ في حق مولود برج الدلو الاعتراف بخطئه وتقديم الاعتذار الصادق حتى يستعيد ثقة مولود برج الدلو من جديد. [3]

تعرفنا خلال هذا المقال على كيفية التعامل مع برج الدلو عند الغضب، يعرف عن برج الدلو بأنه شخصية هادئة ومتوازنة وقد لا يجد الطرف الآخر صعوبة في إيجاد طريقة للتعامل معه عندما يغضب.

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