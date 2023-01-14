تحذير للأمهات المصابة بـ«الإيدز».. احم طفلك منه قد ينتقل إلى الجنين

القاهرة - سمر حسين - ماما

من الشائع في طرق انتقال العدوى الفيروسية بين الناس استخدام أدوات الغير، أو انتقالها عن طريق التنفس أو الرزاز واللعاب، ولكن هناك طريقة أخرى غير شائعة، من الممكن أن تسبب في نقل الأمراض الخطيرة، مثل فيروس نقص المناعة البشري «الإيدز»، وذلك عن طريق الحمل.

وبحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإن مرض الإيدز هو حالة مرضية مزمنة يسببها فيروس نقص المناعة البشري، وهو يؤدي إلى نقص في المناعة، ويسبب العديد من المشاكل الصحية في الجسم، ويمكن له أن ينتقل إلى الجنين عن طريق الحمل.

طرق وقاية الجنين من الإصابة بـ«الإيدز»

وأضاف «بدران» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأم إذا تأكدت أنها مصابة بهذا المرض، فلابد لها أن تأخذ جرعات الدواء التي توفرها الدولة بشكل مستمر مدى الحياة، بجانب الحرص على الولادة غير الطبيعية «القيصرية»، والامتناع عن إرضاع الطفل بشكل طبيعي، منوهًا أنه يجب الذهاب بالمولود ليأخذ جرعة وقائية حسب الوزن لمدة 6 أسابيع، وبعدها يتم إجراء فحص له بتقنية الـ«PCR» لتحديد موقفه: «لو تم تأكيد الإصابة لازم يتحول لأقرب مركز عشان ياخد العلاج، وإذا لم يتم تأكيدها يستمر في الرضاعة ويعاد متابعة الفحوص».

وزارة الصحة تطلق حملة «زي أي مرض»

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت حملة باسم «زي أي مرض» مع بداية ديسمبر الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة «الإيدز»، وشركة «إيفا فارما»؛ لمُحاربة التمييز ضد المرضى المصابين بالفيروس، والوصمة المجتمعية ناحيتهم، وقد انطلقت الحملة بالتزامن مع يوم الإيدز العالمي، الموافق الأول من ديسمبر في كل عام، وتوفر الحملة المعلومات المرتبطة بالمرض وطرق انتقاله.