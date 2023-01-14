10 فوائد لتناول البقوليات.. مهمة لصحة للحوامل وتحمي من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات، عن أطعمة تساعد الأطفال على بناء جسم قوي بعيدًا عن تناول الأطعمة السريعة والوجبات التي يعتاد البعض على تناولها من الشوارع والمحال والتي ربما تصيبهم بالأمراض والتسمم وأحيانا الوفاة.

فوائد تناول البقوليات

وحددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فوائد تناول البقوليات على الصحة، إذ قالت إنها تساعد على تقوية صحة العظام والغضاريف لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والماغنسيوم، كما تساعد على فقدان الوزن كونها قليلة السعرات الحرارية وتحتوي على الألياف، كما تعمل أيضا على تقوية المناعة لاحتوائها على فيتامين «أ، ب»، والزنك والمنجنيز.

كما أشارت «الصحة»، خلال الحديث عن فوائد تناول البقوليات، إلى أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسكر، كما تحتوي على حمض الفوليك المهم للسيدات الحوامل، بالإضافة لمضادات الأكسدة القوية لاحتوائها تلى السيلنيوم، كونها غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

وتعتبر البقوليات، أيضا مصدرًا بروتينيا نباتيا بديل للحوم، وتحمي الجسم من الإصابة بالسرطان، وتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

استشاري تغذية يوضح فوائد البقوليات

وحدد الدكتور محمد محمود، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، فوائد تناول البقوليات، حيث تساعد الجسم على الحصول على الطاقة اللازمة للبناء خاصة الأطفال، كما في العدس بجميع أنواعه، بخلاف البازلاء بأنواعه، والفاصولياء والفول والترمس واللوبيا، والفاصولياء السوداء أيضا، والتي تساعد على تقوية العضلات وتعزز من المناعة في جسم الأطفال خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الاصابة بالامراض المختلفة من نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا والفيروسات التي تهاجم الجسم وتسيطر عليه.