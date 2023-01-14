استشاري يحذر من استعمال أدوات قد تؤثر على صحة الأم والجنين.. بينها «القصافة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسيطر على النساء في فترة الحمل، هواجس عديدة من انتقال العدوى إليهن، ومن ثم انتقالها إلى الجنين، ولذلك يجب عليهن الحذر عند استخدام الأدوات الشخصية للآخرين، والانتظام على متابعة الطبيب.

وتبحث الأمهات طوال الوقت عن الطرق التي يمكن أن تساعدها على الحفاظ على صحتها وصحة جنينها خلال فترة الحمل حتى ولادته بسلام وآمان، كما تبحث عن الأمراض التي يمكن أن تنتقل منها إلى جنينها.

مخاطر انتقال الأمراض من الأم إلى الجنين

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، في منشور سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصائح للأمهات حديثي الولادة للوقاية من الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين خلال عملية الولادة للحفاظ على صحته وتجنب حدوث مشاكل كبيرة، وكان من بين تلك النصائح هي عدم مشاركة أي أدوات تخص شخص آخر مثل: السرنجة والقصافة والمقص أو أي أدوات حادة أخرى».

أمراض تنتقل من الأم للجنين

كما أشارت بإنه يجب الالتزام بتعليمات الطبيب المختص خلال فترة الحمل، وعن الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الأم للجنين بفترة الحمل، قد نوهت عنها «الصحة» والتي تتمثل في فيروس الالتهاب الكبدي«ب»، وفيروس نقص المناعة البشري، بخلاف بكتيريا الزهري».

كما طالبت السيدات بضرورة المتابعة الدورية والفحوصات وزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لها، حرصا على صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل.

وحدد الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد لـ«هُن»، الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل والولادة، من بينها: «السكري وأمراض القلب والتهاب الكبد B و C، الهربس التناسلي، الحصبة الألمانية، الجديري المائي، الأنيميا».