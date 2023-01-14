فاكهة تساعد في تنظيف الشرايين بالجسم.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - صحة

انسداد الشرايين أمر يدق ناقوس الخطر على صحة الإنسان، خاصة الإصابة بأمراض القلب، والذي يكون نتيجة لزيادة تراكم الترسبات داخل الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم، وتضخم الشرايين وتصلبها، حتى يصل الأمر في النهاية للنوبات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية أيضًا.

وعلى الرغم من صعوبة المرض، ومخاطر تدهوره، إلا أن يمكن الوقاية منه في كثير من الأحيان باتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، وتناول فواكه عينها تساهم في تطهير اللويحات، وتنظيف الشرايين، والوقاية من أمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع «timesnownews».

- تعرف على فاكهة تساعد في تنظيف وفتح الشرايين؟

يعد النظام الغذائي الصحي مفتاح لوقاية الجسم في مواجهة العديد من الأمراض، وخاصة الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن، التي تؤثر على صحة القلب والشرايين، فالنظام الغذائي الصحي جزء أساسي للحفاظ على صحة الشرايين، وعلى رأسها الفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في المحافظة على صحة الأوعية الدموية وصحة القلب والشرايين.

ويأتي على رأس الفواكه، التفاح، إذ يسهم في تعزيز صحة القلب، والمساعدة في تقليل تراكم الترسبات التي تؤدي إلى انسداد الشرايين، وتسبب الإصابة بنوبة قلبية، بحسب ما اشارت له مجلة الغذاء الطبي.

فضلًا عن احتوائه على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول التي تساعد في منع انسداد الشرايين، لذا يُوصي بتناوله أو شرب عصيره يوميًا لتقليل آثار الكوليسترول الضار.