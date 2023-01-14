زيت طبيعي يزود بصيلات الشعر بالأكسجين.. «موجود في بيتك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من النساء عن الزيوت الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر بالأكسجين وتكثف الرموش، ومنها الطبيعية مثل الروزماري أو إكليل الجبل، النعناع وزيت الزيتون، إذ يعمل كل منها على تغذية فروة الشعر وإضافة اللمعان إليه من جديد، وفقاً لموقع «healthline» البريطاني.

فوائد زيت الروزماري للشعر

أول الزيوت الطبيعية التي تزود بصيلات الشعر بالأكسجين هو زيت الروزماري، إذ أنه غني بمادة «الأوكاليبتول»، التي تحفز سريان الدم في فروة الرأس، يعمل الزيت على تزويد بصيلات الشعر بالأكسجين والمواد المغذية الكافية، مما يساعد على نمو الشعر وتقويته وحمايته من التقصف والتساقط.

يشتهر زيت الروزماري باسم زيت إكليل الجبل، ويستخدم منذ مئات السنين كنوع من الأعشاب المضادة للالتهابات والميكروبات، كما ينعم البشرة ويشفي ويهدئ فروة الرأس من التهيج والحكة، بالإضافة إلى أنه يحفز الدورة الدموية ، ويعزز صحة فروة الرأس ويحفز نمو الشعر، ونظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، فإن زيت الروزماري مناسب لجميع أنواع الشعر.

فوائد زيت الزيتون للشعر والرموش

ثان الزيوت التي تزود بصيلات الشعر بالأكسجين ،ويعمل على تكثيف الرموش هو زيت الزيتون، لأنه غني بالأحماض الدهنية بما في ذلك حمض الأوليك وحمض اللينوليك وحمض البالمتيك، تلك الأحماض لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وتستخدم في جميع أنحاء العالم لنمو الشعر.

أما عن فوائد زيت الزيتون للصحة قالت الدكتورة مريم حمدي، استشاري التغذية في حوار سابق لـ «هن»:«يساعد زيت الزيتون في خفض معدلات ضغط الدم أيضًا، خاصة لأصحاب الضغط المرتفع، كما يعمل على التقليل من خطر إصابة الجسم بالالتهابات وتحسين عمل الأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه من المواد التي تقي من التعرض للإصابة بالزهايمر».