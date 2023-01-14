لماذا تظهر الحبوب في وجوه النساء أكثر من الرجال؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لماذا تظهر البثور في وجوه النساء أكثر من الرجال؟ سؤال قد يدور في أذهان البعض، خاصة مع زيادة معدل استخدام مستحضرات العناية والتجميل لدى النساء أكثر من الرجال.

فمنذ القدم، وفرت صناعة التجميل مستويات مختلفة من العناية بالبشرة للرجال والنساء، بصرف النظر عن التباين بين ألوان البشرة المختلفة.

وتستلزم العناية بالبشرة لدى النساء الكثير من المكونات والمطالبات والأنظمة، فهناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة للنساء ذات القوام الغني، وهي متوفرة في الكريمات، والمواد الهلامية، والمستحضرات، والحليب، والزيوت وما إلى ذلك.

هناك اختلافات بين بشرة الرجل والمرأة، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي «boldsky».

كيف تختلف العناية بالبشرة للرجال عن النساء؟

صحيح أن هناك بعض الاختلاف البنيوي بين نوعي الجلد، وبصرف النظر عن مسألة شعر الوجه، ترجع معظم الاختلافات في جلد الرجال والنساء إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديهم، فجلد الذكور أكثر سمكًا، ويفقد كمية أقل من الماء، وينتج أيضًا دهونًا أكثر من بشرة الإناث.

وكلما كان الجلد أكثر سمكًا، قلت الحساسية وزاد تحمل المكونات القوية، فيمكن تطبيق الكريمات بمواد ثقيلة كل ليلة، كما يمكن استخدام غسول البنزويل بيروكسايد في كثير من الأحيان، دون معاناة الرجال من حب الشباب على عكس السيدات.

ومن الضروري توفير عناية خاصة لبشرة الرجال في منطقة اللحية لأن العناية بالوجه يمكن أن تترك المنطقة معرضة للتهيج من الحلاقة وعرضة لنمو الشعر تحت الجلد.

وعلى الجانب الآخر، ونظرًا لأن النساء ينتجن دهونًا أقل، فإن المنتجات النسائية تركز على الترطيب أكثر من منتجات الرجال، من أجل التعويض عن ارتفاع معدل انتشار حب الشباب بين النساء بسبب التغيرات الهرمونية، كما تشتمل العديد من المنتجات النسائية على مقشرات ومكونات مهدئة ومقاومة لحب الشباب.

ما هي المكونات الرئيسية التي يجب البحث عنها؟

لا تحتاج إلى الانتباه لأي من الجنس أو الجنس لتحديد ما إذا كان مكون معين سيكون فعالاً لنوع بشرتك. لذلك، يجب أن تبدأ بالبحث عن المكونات الأكثر شيوعًا، وهي:

هناك جميع المكونات النشطة المعتادة مثل فيتامين C وحمض الفيروليك والريتينول والببتيدات و AHAs و PHAs و bakuchiol و niacinamide المدرجة في غالبية منتجات العناية بالبشرة لكل من الرجال والنساء.

يوصي الخبراء باستخدام البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك عند علاج حب الشباب على وجه الخصوص.

فيتامين ج، أحماض بيتا هيدروكسي، الريتينول، ألفا أربوتين، وحمض الكوجيك تعد فعالة ضد التصبغ.

في حالة البشرة الدهنية، يجب وضع المزيد من المنظفات التي تقلل الدهون والبحث عن المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك وحمض الماندليك والنياسيناميد والشاي الأخضر وزيت شجرة الشاي.

بالنسبة للبشرة الجافة، ابحث عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على اليوريا، ولاكتات الصوديوم، والجلسرين، وحمض بوليجلوتاميك، وحمض الهيالورونيك، والسيراميد، والأحماض الدهنية الأساسية .