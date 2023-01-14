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بلقيس تحتل المركز الرابع بين أفضل إطلالات بالعالم 2022.. السر في فستان

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بلقيس

حصلت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، على المركز الرابع عالمياً عن فئة «best dressed» بين نجمات العالم، بحسب إحصاءات الجائزة العالمية «red carpet fashion awards - جوائز السجادة الحمراء للموضة»، التي تقام سنويا لاختيار أفضل إطلالات النجمات على مستوى العالم.

وصلت بلقيس، لتلك المرتبة من خلال صور بفستان أزرق من تصميم دار الأزياء الإيطالية «فيرزاتشي»، ارتدته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، إذ تميز الفستان برقته ولونه الملكي.

فستان بلقيس الأزرق  

الفستان الأزرق الذي ارتدته بلقيس فتحي، في حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أطلت به من قبل في جلسة تصوير نشرتها الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية «فيرزاتشي»، عبر الموقع الرسمي على «إنستجرام»، يتميز تصميمه بقطار من الحرير باللون الأزرق الملكي، يعطي مظهرًا يشبه معطف الأوبرا للزي، وستائر حول وسط العمود الشبكي المعدني، ويعتبر اللون والحجم والصورة الظلية المناسبة لها، وفقاً لموقع «red carpet fashion awards» الرسمي.

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كما وفر خط العنق بدون حمالات في فستان بلقيس الأساس المثالي لعقد الألماس، وساعدها مصففها على اختيار الأقراط للحصول على لمسة نهائية بسيطة.

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نجمات عالميات يتصدرن المراكز الأولى

لم تكن «بلقيس» وحدها في المسابقة، لكن حصل على المراكز الأولى نجمات عالميات، منهم هانا وادينجهام الحاصلة على الجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة «المركز الأول»، وفي المركز الثاني كانت الممثلة الإنجليزية جودي تيرنرسميث، كما حلت البريطانية شيلا أتيم صاحبة جائزة لورانس أوليفييه لأفضل ممثلة بالمركز الثالث.

أما عن الجوائز التي حصلت عليها «بلقيس» ضمن المسابقة هي جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنيه «أمام مرايتي»، بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه مع عدد كبير من المطربين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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