من هي ابنة إلفيس بريسلي؟.. مغنية فقدت والدها بالطفولة وماتت بشكل مفاجئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت المغنية ليزا ماري، ابنة إلفيس بريسلي أسطورة موسيقى الروك أند رول، عن عمر يناهز 54 عاما، عقب وعكة صحية مفاجئة، لم تستجب خلالها لمحاولات الأطباء، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

من هي ابنة إلفيس بريسلي؟

أعلنت بريسيلا بريسلي، وفاة ابنتها وابنة إلفيس بريسلي، الوحيدة، بكلمات حزينة، مدونة: «بقلب مثقل أشارك الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري تركتنا»، متابعة: «كانت أكثر امرأة شغوفة وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق».

انهيار في الظهور الأخير

كانت آخر مرة ظهرت فيها، ابنة إلفيس بريسلي، ليلة الثلاثاء الماضي، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في بيفرلي هيلز، رفقة والدتها، إذ ظهرا وهن ينهاران بالبكاء أثناء مشاهدتهما أوستن بتلر يفوز بجائزة أفضل ممثل، عن تجسيده لدور والدها، بحسب ما ذكرته «bbc».

ونقلت ليزا، ابنة إلفيس بريسلي، صباح الخميس الماضي، إلى أحد المستشفيات حيث دخلت في غيبوبة ووضعت على أجهزة الإنعاش، عقب إصابتها بسكتة قلبية، وقام زوجها السابق داني كيو، بإنعاش قلبها حتى وصول المسعفين، ونقلها إلى المستشفى.

من هي ابنة إلفيس بريسلي؟

ولدت ليزا ابنة إلفيس بريسلي عام 1968.

واصلت السير على خطى والدها في الموسيقى.

أصدرت 3 ألبومات.

باع ألبومها الأول في عام 2003 مئات الآلاف من النسخ، وتلقى مراجعات إيجابية بشكل عام.

أطلق والدها اسمها على طائرته الخاصة.

كانت تبلغ 9 سنوات فقط عندما توفى.

تزوجت ليزا ماري بريسلي، من داني كيو الذي طلقته عام 1994، ومن الممثل نيكولاس كايدج والنجم مايكل جاكسون والملحن مايكل لوكوود.

وأنجبت بريسلي 4 أولاد، من بينهم رايلي كيو، وفقدت ابنها بنجامين كيو عام 2020، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

توفى والدها بنوبة قلبية، وكان يبلغ 42 عاماً.