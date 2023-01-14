الامارات | «أفراد لا يقهرون» يتحدون قوانين الجاذبية في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن أحدث إضافاتها لقائمة العروض العالمية التي تستضيفها في الموسم 27، ولأول مرّة في الشرق الأوسط، والذي تقدمه فرقة «ڤي-أنبيتابيل» (الأفراد الذين لا يقهرون) الفائزة بالمركز الأول في برنامج المواهب الأمريكية بنسخة «الأفضل على الإطلاق» في عام 2020.

وحققت الفرقة المكونة من 45 موهبة من أفضل المواهب الاستعراضية في الهند نجاحاً كبيراً في عالم العروض الأكروباتية الراقصة، وشهرة عالمية بعد مشاركاتها المميزة في عدد من برامج المواهب الأضخم مثل «دانس بلاس» وبرنامج المواهب الهندية وبرنامج المواهب الأمريكية في نسخة عام 2018، قبل أن تتوج بلقب «الأفضل على الإطلاق» في نسخة 2020 من البرنامج نفسه.

وتعود قصة تأسيس فرقة ڤي-أنبيتابل على يد كل من فيكاس جوبتا وأومبراكاش تشوهان إلى سعيهما نحو توفير حياة كريمة لصغار السن الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة في الهند، وتأسيسهم ليتمكنوا من التأثير إيجابياً في مجتمعهم، تحت اسم «أنبيتابل» أو ما يعني الأفراد الذين لا يقهرون. وقررت الفرقة إضافة الحرف الأبجدي «ڤي» على اسمها لاحقاً تكريماً لمؤسسها فيكاس بعد وفاته المحزنة، ولتكون المحفّز الدائم لهم للاستمرار والمواظبة على تحقيق حلمه بالنجاح والوصول إلى العالمية والحفاظ على جودة الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم. كما تستعد الفرقة حالياً لافتتاح أول أكاديمية لها لتعليم الفنون الاستعراضية في مومباي، وتوفير المزيد من الفرص لغيرهم من الأطفال والشباب للسعي وراء حلمهم.

وقال ماهيش موري، المخرج التنفيذي والإبداعي لفرقة ڤي-أنبيتابيل: «نشعر جميعاً بالسعادة العارمة بأن سنحت لنا الفرصة لتقديم عروضنا لأول مرة في الشرق الأوسط في القرية العالمية بعد أن جلنا حول العالم. وعمل فريقنا بشكل دؤوب خلال الشهرين الماضيين لإنتاج عرض حصري مدّته 20 دقيقة لنقدمه على مسرح القرية العالمية وأمام الآلاف من الضيوف يومياً. كما تحدينا أنفسنا في هذا العرض لنقدّم أروع الحركات الأكروباتية الراقية والتي تتحدّى الجاذبية على أمل أن نبهر الحضور.»

وتقدم فرقة ڤي-أنبيتابيل عروضها يومياً ما عدا أيام الثلاثاء على المسرح الرئيس في القرية العالمية لغاية 30 الشهر الجاري، وبدون أي تذاكر إضافية على تذكرة الدخول.

• مخرج الفرقة: «نشعر بالسعادة العارمة وعملنا بشكل دؤوب خلال الشهرين الماضيين لإنتاج عرض حصري مدّته 20 دقيقة نقدمه لضيوف القرية يومياً».