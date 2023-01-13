إيمي سمير غانم تنشر الصور الأولى لاحتفال استقبال ابنها من حسن الرداد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الصور الأولى من ترتيبات احتفالها باستقبال مولودها الأول، من الفنان حسن الرداد.

الاحتفال بمولود إيمي سمير غانم

كان حسن الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، رزقا بمولودهما الأول «فادي»، بعد سنوات من زيجتهما، إذ نشر مؤخرا «الرداد» الصور الأولى لطفله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر خلالها ممسكًا بيده، مدونًا:{لِلَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور}.

وتابع: «الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله».

لماذا اختار حسن الرداد اسم فادي لمولوده؟

كشف الرداد، في لقاءات تليفزيونية سابقة، نيته في تسمية أول ابن له على اسم شقيقه الراحل «فادي»، تخليدًا لذكراه، وفي حال رُزق بمولودة سيطلق عليها اسم «فادية» على اسم والدته الراحلة.

جدير بالذكر أن الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد، أخفيا خلال الأشهر الماضية خبر الحمل، على الرغم من التكهنات المتكررة من قبل الجمهور.