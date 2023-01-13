هذا ما يحدث لجسمك خلال النوم.. «تقليل الدهون وبناء العضلات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم من أهم الأشياء التي يحتاجها الجسم، وفوائد النوم عديدة إذ أنه يسمح لأجهزة الجسم بالراحة، وله دور في تحسين الأداء بفعالية وكفاءة خلال اليوم واختلاله يؤثر بالسلب على الحياة، إذ يسبب ضعف في الذاكرة وقلة التركيز، بل إنه قد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب، ويتساءل البعض عن ما يحدث لجسمك خلال النوم

ويقدم «هُن» هذا ما يحدث لجسمك خلال النوم، بحسب موقع «Sleep Foundation».

هذا ما يحدث لجسمك خلال النوم

وبحسب موقع «Sleep Foundation»، أظهرت الدراسات أن هذا ما يحدث لجسمك خلال النوم، حيث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل صحيح وفي وقت مبكر يتمتعون بصحة أفضل، مقارنة بمن يعملون في نوبات ليلية أو من يميلون إلى السهر خلال الليل، والأشخاص الذين يفشلون في الحصول على قسط كافٍ من النوم يصبح لديهم فرصة أكبر للعيش مع أمراض مثل مرض المخ والأعصاب ومرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

فوائد النوم

وفي هذا الصدد قالت ياسمين علي، استشاري المخ والأعصاب، لـ«هُن»، إن الجسم يعود إلى طبيعته أثناء النوم، ويشفي نفسه عن طريق إنتاج هرمونات النمو، ويضمن انخفاض مستويات التوتر عند الحصول على قسط كافٍ من النوم، ووظائف المخ أثناء النوم تستمر في العمل، للحفاظ على عملية التنفس، كما أن النوم، يمثل أهمية كبيرة لصحة العضلات، لأنه يساعد على ارتخائها، خاصةً أنها من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض للضغط على مدار اليوم بسبب النشاط البدني.

ماذا يحدث للجسم أثناء النوم

وبحسب موقع «WebMD» العالمي الخاص بالطب والصحة، فيحدث في الجسم خلال اليوم تفاعلات تعمل على انخفاض درجة حرارة الجسم وتقليل ضربات القلب، والعديد من الأشياء كالتالي:

- أثناء النوم يعطي راحة للمعدة وهضم أفضل اثناء النهار.

- النوم يساعد على تنظيم عمل الكليتين والكبد، مما يساهم في تنقية الجسم من السوائل الزائدة والمواد الضارة.

- المساعدة على الحرق فعندما يتزامن انخفاض درجة الحرارة مع أقل مستوى من الأدرينالين يساعد على حرق الدهون.

- يقوم الجسم أثناء النوم بإطلاق مواد الكيميائية في مجرى الدم، مسؤولة عن تقوية المناعة وإصلاح العضلات والأعضاء والخلايا.

- ينتج الجسم أثناء النوم بعض الهرمونات، أهمهم هرمون النمو، الذي يساعد على بناء العظام والعضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- ينخفض ضغط الدم ويتغير تبعًا للساعة البيولوجية، فخلال النوم ينخفض مستوى الأدرينالين في الدم لعدم احتياج الجسم له أثناء الراحة وبالتالى يبدأ معدل ضربات القلب.

- ينظم الجسم مستوى الهرمونات في الجسم، لذلك يحتاج الأطفال إلى ساعات نوم أطول في مرحلة النمو.

- يفرز هرمون النوم «الميلاتونين» مع حلول الظلام ليساعد على تنظيم الهرمونات الأخرى ويحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية بالجسم.

- ينظم النوم هرمونات الجوع فبدون نوم يشعر الشخص بالجوع أسرع على مدار اليوم.