الامارات | واقعة غريبة في الهند ...الطائرة أقلعت وتركت الركاب على الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يناير 2023

وبخت هيئة تنظيم الطيران الهندية شركة طيران، لتركها وراءها عشرات الركاب على مدرج المطار في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة Go First "غو فيرست" - المعروفة سابقًا باسم "غو إير" ، تاركة أكثر من 50 راكبًا في طي النسيان في الحافلة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن رحلة تابعة لشركة "غو فريست" الجوية أقلعت في الموعد المحدد في رحلة داخلية من مدينة بنغالور في كارناتاكا، جنوبي الهند، صوب العاصمة نيودلهي، الاثنين الماضي.

وكان يفترض بهذه الطائرة أن تقل الركاب الذي كانوا كلهم على متن حافلات على أرض المطار.

وكان هناك على أرض المطار 4 حافلات، 3 منها ممتلئة عن آخرها (50 مسافرا في كل واحدة منها) والأخيرة فيها 5 إلى 6 ركاب، وأبلغ الطاقم الموجود على أرض المطار طاقم الطائرة أن الحافلة الأقل عددا ستكون الأخيرة، لكنها في الواقع لم تكن الأخيرة.

وبسبب هذا الإجراء، افترض طاقم الطائرة أن العدد الذي صعد على متن الطائرة هو كل الركاب، مغفلا وجود 55 مسافرا آخرين في حافلة أخرى كانت تنتظر على أرض المطار.