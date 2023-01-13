ملكة جمال البحرين تخطف الأنظار بالبوركيني.. ما قصة الكلمة المطبوعة على ملابسها؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ملكة جمال البحرين، باتت الأكثر تداولا وبحثا على محركات البحث «جوجل»، خاصة بعدما خطفت الأنظار إيفلين عبدالله خليفة، الأنظار بإطلالة وردية محتشمة خلال الحفل التمهيدي لانتخاب ملكة جمال الكون 2022، والتي ظهرت مرتدية ملابس السباحة «البوركيني»، وعليه عباءة مدون عليها عبارة باللغة العربية، حتى تصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

«المساواة»، كانت تلك الكلمة التي دونتها ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة، على العباءة التي ظهرت بها خلال مسابقة ملكة جمال الكون2022، والتي تحدث الجميع عن تلك الكلمة، على هامش الحفل، إذ قالت خلال حديثها لصحيفة «ذا ناشونال»: «يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. ويمكن للنساء المسلمات المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، كما أن هناك الكثير من العوامل التي شجعتني على اتخاذ قرار المنافسة في هذه المسابقة، أبرزها كسر الصور النمطية».

ملكة جمال البحرين تتحدث

كما تحدثت ملكة جمال البحرين، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2022، عن المرأة العربية ومميزاتها، قائلةً: «المرأة العربية لطيفة وشجاعة ومستعدة لمواجهة تحديات الحياة، ويمكن أن تصبح ملكة جمال بكل تواضع».

ملكة جمال البحرين تطلب دعم جمهورها

كما شاركت ملكة جمال البحرين، عدد من اللقطات ومقاطع الفيديو من المسابقة، التي شاركت بها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «أبلغ من العمر 24 عاما، وظهرت على خشبة المسرح مرتدية البوركيني الوردي مع عباءة مكتوب عليها كلمة مساواة باللغة العربية».

وخلال مقطع فيديو آخر، شاركته ملكة جمال البحرين، طالبت متابعيها ومحبيها بالتصويت لها، إذ قالت: «الرجاء التصويت لملكة جمال الكون البحرين، وجميع المتسابقين المفضلين لديك».

معلومات عن ملكة جمال البحرين

- إيفلين عبدالله خليفة، ولدت لأب بحريني وأم روسية.

- تبلغ إيفلين من العمر 24 عاما.

- هي عازفة بيانو محترفة وحاصلة على دورات في الرقص والتايكواندو.

- تصف نفسها بالشغوفة بالتعليم وتعتقد أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد في الحياة.

- تخرجت إيفلين عبدالله في مجال العلوم المالية والمصرفية.

- تجيد التحدث باللغة العربية والإنجليزية والروسية.

- لعبت دور البطولة في إعلان مكياج لـDior.