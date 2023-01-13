كيف تؤثر الأمطار الرعدية على الأجهزة المنزلية؟.. عدم فصل التيار يؤدي لكوارث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأمطار الرعدية يمكن أن تؤثر على الأجهزة الكهربائية، في البيت، وكذلك على السلامة العامة، لذا يجب اتباع بعض النصائح، ومعرفة كيف يمكن أن تؤثر الأمطار الرعدية على الأجهزة المنزلية، فهناك عدد من التحذيرات التي يجب وضعها في الاعتبار بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، وجهاز الحماية المدنية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات.

نصائح عند حدوث أمطار وعواصف رعدية

تتسبب الأمطار الرعدية في زيادة الطاقة لـ الأجهزة المنزلية، وخاصة الكمبيوتر، لذلك يجب فصله تماما ونهائيا عن التيار الكهربائي في حالة حدوث عاصفة رعدية في المنطقة التي تسكن فيها، لأنه إذا زاد التيار الكهربائي يتلف جهاز الكمبيوتر ويمكن أن تفقد كل ما يحتويه.

يجب كذلك فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل، وكذلك لتجنب زيادة التيار الذي يؤثر سلبا على تلك الأجهزة ويؤدي لتلفها، وفقا لـ«الصحيفة».

كما يجب فصل التيار الكهربائي تماما عن البيت خلال الأمطار الرعدية، وذلك لأنه عند انقطاع التيار الكهربي يمكن أن يعود بقوة أكبر ما يسبب تلفيات كبيرة لتلك الأجهزة الكهربائية.

كما يجب تجنب لمس أو تشغيل الأجهزة الكهربائية والأيادي رطبة أو مبللة بالماء لما فيها من خطورة كبيرة، وخلال الأمطار الرعدية تجنب الاستحمام لأن الأنابيب وتمديدات الحمام يمكن أن توصل الطاقة الكهربائية للبرق، ويجب كذلك تجنب استعمال الهاتف المزود بأسلاك إلا في الحالات الطارئة فالهواتف اللاسلكية والخليوية تكون آمنة الاستعمال في مثل هذه الحالات.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إنه يجب فصل التيار الكهربائي وإطفاء أجهزة مكيف الهواء لأن الطاقة الناتجة عن البرق يمكن أن تسبب ضررا خطيرا، وتلفا وفي بعض الأحيان حريقة، كما يجب الحرص على عدم استخدام أي شيء متصل بالتيار الكهربائي، حيث يمكن للبرق أن ينتقل عبر الأنظمة الكهربائية، أو أي أسلاك أو قضبان معدنية في الجدران أو الأرضيات الخرسانية، لذا يفضل تجهيز المنزل بأجهزة للحماية من زيادة التيار الكهربائي في المنزل بالكامل.