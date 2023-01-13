الامارات | ثغرة أمنية في متصفح «غوغل كروم» تعرض أسرار المليارات من المستخدمين للخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يناير 2023

كشف موقع «news18» أنه تم اكتشاف الأسبوع الماضي ثغرة أمنية في متصفح «غوغل كروم» تعرض مليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم للخطر.

وأضاف الموقع أن الإعلان عن الثغرة أثار ذعراً، لأن المتصفح يحظى بشعبية كبيرة، ويُستخدم عبر منصات مختلفة، وتابع أن الثغرة الأمنية يمكن أن تسمح للمتسللين بسرقة البيانات السرية للمستخدمين.

وحذر خبراء في الأمن السيبراني بشركة «Imperva» من خطورة الثغرة، لأنها تتعلق بأكثر من ملياري مستخدم للمتصفح.

وقالت الشركة، في مدونة، إن الثغرة التقنية متعلقة بآلية عمل متصفحات «غوغل كروم»، وأضافت أنه إذا توصل القراصنة إلى هذه الثغرة، فيمكنهم ببساطة خداع المستخدمين والوصول إلى بياناتهم السرية.

وتابعت أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المستخدمين قد لا يعرفون حتى أنهم يسلمون مثل هذه البيانات إلى قراصنة، ويمكن إساءة استخدامها لسرقة بيانات أخرى أو حتى أموال.

وذكر الموقع أن «غوغل» قامت بإصلاح الموقف، حيث أصدرت تصحيحاً عبر إصدار «Chrome 108». ونصحت بتحديث هذا الإصدار.