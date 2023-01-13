جلسة عناية بالأظافر لسيدة داخل «بيوتي سنتر» تنتهي بكارثة.. ماذا حدث؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحرص الفتيات على العناية بأظافرها وتقليمها طوال الوقت حتى يظهرن بإطلالة مميزة تبهر الجميع، كما يحرصن أيضا على اختيار لون الطلاء الذي يتناسب مع الأزياء التي ترتديها كل فتاة، لكن حدث ما لا يتوقع أحد حدوثه، إذ تغيرت حياة فتاة أمريكية تٌدعى غريس غارسيا، من ولاية كاليفورنيا، رأسا على عقب، بعد أن أصيبت بسرطان تحت الجلد أثناء تنظيف الاظافر من قبل إحدى الفتيات داخل مركز تجميل للعناية بالشعر والبشرة.

كارثة داخل بيوتي سنتر

كارثة حدثت للشابة الأمريكية، وهي أم لـ3 أطفال، على يد إحدى الفتيات اللاتي يعملن في تقليم الاظافر وتجميلها، إذ أُصيبت بسرطان تحت الجلد، بعد الجلسة التي خضعت لها داخل الـ«بيوتي سنتر»، وتحدثت عن تلك الحادثة قائلة: «لم أصدق ما حدث، شيء بسيط مثل المانكير وتقليم الأظافر كاد ان يتلني ويقضي على حياتي، أثناء تنظيف الأظافر وإزالة الجلد المحيط حول اليدين، شعرت بتألم شديد وبدأ يتكون حولها تجمع كأنها بثرة تتشكل على الجلد»، وفق شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

بعد ألم استمر نحو 3 أشهر، قررت الأم الأمريكية، الذهاب لعيادة طبيب جلدية لأخذ خزعة من إصبعها، لتكن المفاجأة الكبرى هي تشخيصها بنوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، والذي يُعرف باسم سرطان الخلايا الحرشفية: «كان الطبيب شخص بإن الإصابة بالسرطان سببه فيروس الورم الحليميHPV، وربما أن الجلسة التي خضعت لها تسببت في تطور السرطان في الجلد».

استشاري يوضح تفاصيل المرض والأعراض

وتحدثت الدكتور أحمد منصور، استشاري الأورام الجلدية عن فيروس الورم الحليميHPV، لـ«هُن»، قائلا: «هي عدوى فيروسية تسبب ظهور زوائد على الجلد وأنواعه كثيرة تزيد عن 100 نوع، هناك أنواع معينة منه تسبب سرطان الجزء السفلي من الرحم، ويعتبر سرطان الخلايا الحرشفية في الجلد هو شكل شائع من سرطان الجلد ينشأ في الخلايا الحرشفية التي تُشكل الطبقات الوسطى والخارجية من الجلد، قد ينمو حجمه وينتشر في أجزاء أخرى من الجسم ويؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة».

وفيما يخص أعراض الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، قال الدكتور أحمد منصور، بإنه يسبب قرحة جديدة أو منطقة بارزة عن ندبة أو قرحة قديمة، بقعة بنية كبيرة مع أخرى داكنة، التعرض لمواد كيميائية معينة، مثل الزرنيخ.