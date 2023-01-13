أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت.. أبكت الجمهور ونصحت الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد غياب عن الجمهور عادت شيرين عبدالوهاب، من جديد على ساحة مسرح الأرينا في حفل الكويت، وجدت فيها الحب والاستقبال الحار من جمهورها هناك، بعد أن أعلنت عن ذلك الحفل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» في أواخر ديسمبر الماضي قائلة: «جمهور الكويت الحبيب.. لقائنا يتجدد بتاريخ 12 يناير على مسرح الأرينا 360 وسنة سعيدة عليكم»، أما العودة نفسها فقد شهدت مجموعة من الكواليس جعلت حفل الكويت يتصدر التريند على محرك البحث «جوجل».

كواليس حفل شيرين عبدالوهاب

شهدت الفترة الأخيرة في حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب، مجموعة من الأزمات التي قللت ظهورها في الحفلات الغنائية، لذلك استقبلها الجمهور باشتياق وحب كبير بعد عودتها في حفل الكويت الذي غنت فيه مجموعة من أشهر أغانيها ومنها: «آه يا ليل، ويا بتفكر يا بتحس، كدابين، غيرانين، أنا مش بتاعة الكلام ده»، وكذلك مجموعة أخرى من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور في مسرح الأرينا.

وعلى الرغم من الأزمات التي عرضت شيرين عبدالوهاب للانتقاد، إلا أنهم تأثروا بعودتها ورحبوا بها بينهم من جديد، وعندما تأثرت أثناء غنائها على المسرح قالت: «برضو مش هعيط، هنلاقيها منين ولا منين، يلا ارقصوا شوية، وانسوا علشان تعرفوا تعيشوا».

كواليس إطلالة شيرين عبدالوهاب

قبل خروجها إلى المسرح ارتدت شيرين عبدالوهاب، فستاناً باللون البيج مكون من قطعتين، الأولى ضيقة على الجسم أما القطعة الثانية كان فستان من التول واسع وطويل بذيل، مطرز من منطقة الرقبة والصدر، اتسم التصميم بأنه مزين من الأسفل بكرانيش، وخلال الحفل ارتد فستاناً آخر باللون البينك، بحزام حول الخصر، وشارك متابعيها فيديو قصير لها وهي تستعد للظهور على المسرح بوضع اللمسات الأخيرة على شعرها، كما ساعدها أحد مساعديها على ارتداء الحذاء.

أما تصميم الفستانين، فجاء من توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي الشهير بـ«جسميكو» الذي شارك مجموعة من الفيديوهات القصير لحفل شيرين عبدالوهاب في الكويت عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» وقالت له في أحد المقاطع القصيرة على خاصية «الاستوري» بإنستجرام، أنه أبدع في تصميم فساتينها.