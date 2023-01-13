مذكرات الأمير هاري عن حياته وزواجه بـ«ميجان ماركل» تتصدر البحث.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر ميجان ماركل، واحدة من النساء اللاتي تصدرن محرك البحث على موقع «جوجل»، في الفترة الأخيرة بشكل متكرر، ولم ينتهٍ الحديث عن «دوقة ساكسس»، بسبب مذكرات زوجها الأمير هاريل التي تم طرحها مؤخراً، وبعدها بساعات تم بيع أكثر من مليون نسخة في بريطانيا وعدة دول أخري، وقبلها مسلسل وثائقي يحمل اسمهما على إحدى منصات الافلام الشهيرة، لتأخذ ميجان ماركل، اهتماما كبيرا بوحثا، عن حياتها الشخصية في المذكرات التي طرحها «هاري».

وتحدث «هاري»، بشكل كبير عن حياته الشخصية قبل التعرف على زوجته الممثلة الأمريكية السابقة وكيف كانت علاقتها بالعائلة المالكة.

من هي ميجان ماركل

أصبحت ميجان ماركل دوقة ساسكس، بعدما تزوجت الأمير هاري، في كنيسة سانت جورج في وندسور في عام 2018، ولديها منه طفلان هما، أرشي مونتباتن وندسور وليليبيت مونتباتن وندسور.

قبل زواجها من الأمير هاري كانت «ميجان ماركل» ممثلة أمريكية شهيرة، تلقت الكثير من الدعم بعد دورها في المسلسل التلفزيوني« Suits»، والآن تعيش في كاليفورنيا بعد أن تراجعت هي وهاري عن منصبهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، كما تلعب دور في المنظمات الخيرية من خلال مؤسسة Archewell التي تملكها هي وزوجها التي تتيح للطبقة الفقيرة الوصول إلى التعليم وتمكين المرأة، وفقاً لصحيفة «people» البريطانية.

مذكرات الأمير هاري تتخطى المليون نسخة

بعد تصدر ميجان ماركل مؤشرات البحث بسبب الوثائقي الذي ظهر فيه الزوجين باسم «harry&meghan»، أصدر الأمير هاري دوق ساكسس مذكراته «spaer»، وبحسب الناشر فإن مذكرات الأمير هاري غير المسبوقة سبير ترفرف على الرفوف حول العالم.

بعد إصدار الكتاب قال Penguin Random House المسؤول عن النشر: «إنه تم شراء أكثر من 1.43 مليون نسخة من إصدار اللغة الإنجليزية في اليوم الأول من توفرها محطمة بذلك رقمًا قياسيًا في المبيعات، تم بيع النسخ بجميع الأشكال والإصدارات في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة في اليوم الأول من إصدارها، ومازال الطلب عليها في زيادة مستمرة»