طريقة عمل المقشوش على الصاج.. أكلة سعودية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المقشوش خبزا حلوا، وهو أكلة سعودية شعبية منتشرة بمدينة حائل، وقد صنف ضمن الأكلات السعودية الأصلية، ويحتفظ بكونه طازجا لمدة أسبوعا كاملا، وهو مكون من الدقيق ويوضع عليه السكر أو العسل، وفيما يلي طريقة عمل المقشوش على الصاج بالطريقة السعودية الأصلية.

طريقة عمل المقشوش على الصاج

كوب ونصف دقيق كامل أو أسمر.

كوب ونصف دقيق أبيض.

3 أكواب لبن رايب.

2 بيضة.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة غيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغير ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب شربات.

2 ملعقة كبيرة زبد مذاب.

طريقة تحضير المقشوش على الصاج

يخلط البيض والسكر في وعاء.

يضاف الملح والخميرة والبيكنج باودر حتى تتجانس المكونات.

يضاف اللبن واخلطي.

يضاف الدقيق بالتدريج مع العجن حتى تصبح عجينة سميكة.

يغطى العجين ويترك لمدة ساعتين حتى يتخمر ويتضاعف حجمه.

يسخن صاج غير لاصق أو مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.

تشكل كرات بواسطة كيس أو ملعقة في الصاج.

تحرك من جميع الجهات حتى تتحمر.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة وضعي كرات العجين في صينية وأدخليها للفرن لمدة 5 دقائق.

يزال المقشوش ويوضع في طبق وتوزع الزبدة والشربات وقدميه ساخناً.