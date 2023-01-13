بهاء سلطان تزوج بعد الأربعين ولُقب بـ«أبو البنات».. بماذا وصف زوجته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر الفنان بهاء سلطان، محركات البحث والأكثر تداولًا، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حديث الفنانة بوسي، عنه خلال استضافتها في برنامج مع الفنانة أنغام، والتي تحدثت عنه حبها الشديد له وعن تمنيها خلال طفولتها أن تُصبح مثله، كونه مثلها الأعلى في الغناء.

وخلال اللقاء، قالت الفنانة بوسي عن بهاء سلطان: «كنت أتمنى أكون حكيم على بهاء سلطان».

ويُقدم «هن»، لقطات من حياة أبو البنات بهاء سلطان، خلال السطور التالية.

بهاء سلطان تزوج بعد الـ40

خلال عام 2013، تزوج الفنان بهاء سلطان، من فتاة تصغره بـ15 عاما، إذ كان يبلغ من العمر آنذاك 41 عاما، وهي في عامها الـ26، وأكتفى بعقد قرانه بأحد المساجد الكبرى وبحفل بسيط بحضور عدد من الأصدقاء المقربين داخل الوسط الفني.

وبعد عامين رُزق الفنان بهاء سلطان، من زوجته جيرمين مجدي، التي يحرص على عدم ظهورها أمام أعين الإعلام وعدسات الكاميرات، وتداولت صورة له من داخل غرفة العمليات وهو يرافق زوجته أثناء الولادة، مرتديًا كمامة وسكراب طبي، ويحمل ابنتيه التوأم «كاندي وكادي»، حيث لُقب بعدها بـ«أبو البنات».

وكان تحدث الفنان بهاء سلطان، عن زوجته حينما حل ضيفا في إحدى حلقات برنامج «أنغام»، والذي تقدمه الفنانة أنغام عبر شاشة قناة «dmc»، وعن استقرار حياته العاطفية، إذ قال إنها تحب الغناء، وكانت تدرس في معهد الفنون المسرحية، وأنه يأخذ رأيها في أغانيه، وعندما تبدي إعجابها بأغنية تحقق نجاحا كبيرا.

وخلال استضافته في برنامج آخر، تحدث عن الزواج، قائلًا: «تعرف أمور دينها جيدًا، وتحافظ عليّ، وتقدِّر طبيعة عملي وتتحملني وتراعي مشاعري وتشعرني بالأمان، وتساعدني على تحقيق النجاح، خاصة أن الفنان يحتاج في زواجه إلى مواصفات خاصة، وأتمنى أن يحفظها الله لي».