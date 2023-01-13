ماذا يحدث لجسمك إذا تكاسلت عن شرب الماء؟.. تصاب بأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثيرين ينسون إمداد أجسامهم بالقدر المطلوب من السائل الحيوي المغذي للجسم، إذ يحتاج الجسم إلى كمية ضرورية من الماء في اليوم الواحد لتتمكن الأعضاء من أداء وظائفها، لكن لأنهم لا يشعرون بالعطش لا يشربون، وهو ما ينذر بمتاعب صحية جمة تؤثر على القلب والجسم بصفة عامة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» اضطرابات ومخاطر عدم شرب الماء على الصحة.

دراسة تحذر من قلة تناول المياة

كشفت دراسة طبية حديثة، نُشرت في مجلة «إي بيو ميديسين» المختصة في شؤون الطب، أن الأشخاص الذي لا يشربون كمية كافية من الماء، يعرضون أنفسهم لأمراض القلب وللشيخوخة مبكرة تصل تداعياتها إلى حد الوفاة والإصابة بأمراض خطيرة، وقد اعتمدت الدراسة، على قياس نسبة الصوديوم في أجسام المشاركين؛ لأنه يكشف مدى إمداد الجسم بحاجته من الماء، فاكتشفوا أن الصوديوم مرتفعًا لدى الأشخاص الذين لا يشربون ما يكفي من الماء، وهو ما بين أن الشخص يعاني شيخوخة بيولوجية مبكرة، أي أن جسمه متقدم عمريًا مقارنة بعمره الفعلي.

تعليق طبيب على الدراسة

وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد الإمام، استشاري أمراض القلب والشيخوخة، إن الأشخاص الذين لا يشربون قدرًا كافيًا من الماء ينتج لدى صحتهم العديد من المخاطر الصحية مثل الرجفان الأذيني والسكري والخرف والسكتة الدماغية، كما أن ثمة كمية ماء ثابتة، يمكن أن يشربها الجميع، لأن الوضع يختلف من شخص إلى آخر، باختلاف الوزن والحالة الصحية، ومع التقدم في العمر، يصبح الإنسان في حاجة إلى قدر أكبر من الماء لأجل إمداد الجسم بما يحتاجه، بسبب حصول تراجع كبير في الأحماض الهيدروليكية.

نصائح للانتظام في شرب الماء

ونصح الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية، عبر «هُن»، أنه يجب شرب كمية كافية، وذلك من خلال بعض الإرشادات التالية:

- وضع زجاجة الماء في مكان قريب طيلة اليوم حتى لا تنسى أو تتكاسل عن شرب الماء.

- جعل الماء جزءً من عاداتك الصباحية والمسائية، وكأنه جزء من الروتين.

- تمرن على شرب الماء قبل تناول الطعام.

- إضافة نكهة خاصة إلى الماء إذا كنت تشعر بالملل من شرب الماء على طبيعته كالنعناع أو البرتقال أو الليمون.

- لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب الماء فالعطش هو إشارة تحذير من الجسم عندما يكون الجسم جاف.

- شرب أنواع مختلفة من السوائل كالأعشاب التي تعتبر سوائل بالنسبة للجسم.

- ضبط استهلاك الماء وفقًا للأنشطة الخاصة بك، حسب زيادة الجهد البدني.