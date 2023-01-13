هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البقسماط في الصباح.. يصيبك بأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في الصباح الباكر، وخلال وجبة الإفطار يُفضل الكثير من الأشخاص تناول البقسماط، مع كوب الشاي أو النسكافية، كونه من أكثر المقرمشات الشهية والتي تعتبر من أكثر الأطعمة السريعة التي يمكن أن يتم تناولها على مائدة الإفطار أو حين الوصول إلى العمل، لكن البعض من الأمهات لا يعرفن أضرار تناول البقسماط على الصباح وما يمكن أن تُسببه من أمراض على الصحة خاصة الأطفال.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البقسماط صباحا، وفق الدكتورة سارة محمود، استشاري التغذية العلاجية.

أضرار تناول البقسماط على الصحة

ربما يمكن أن يُسبب تناول البقسماط في الصباح الباكر وخلال وجبة الإفطار الكثير من المخاطر على الصحة، لعل من بينها التي حددتها استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هُن»، بإنه يمكن أن يتسبب في عسر الهضم والاصابة بالانتفاخات وآلام البطن والإسهال، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الجلوتين.

كما أشارت أيضا إلى أضرار تناول البقسماط في الصباح، لإنه يمكن أن يُساعد على ارتفاع نسبة السكري في الدم، كونه يحتوي على كمية كبيرة من السكر، ويُنذر بالإصابة بمرض السكري الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة: «يحتوي على كمية من الدقيق يمكن أن تؤثر بالسلب الجهاز الهضمي، كما إن الإكثار من تناوله يمكن أن يسبب في مشاكل وأمراض قلبية وارتفاع ضغط الدم ونسبة الكوليسترول، ما يُنذر بالإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية».

السمنة المفرطة وإصابة بأمراض خطيرة

«تناول البقسماط غير صحي ويسبب أزمات صحية»، بهذه العبارة واصلت استشاري الاغذية حديثها، مضيفة: «البقسماط يُعادل من 4 إلى 5 أرغفة، نحو أكثر من 407 سعرات حرارية، ويحتوي على سكريات وكربوهيدرات كثيرة موجودة في الدقيق، كما إن أغلب المخابز يعيد صناعته من خلال الزيت المكرر».

وأشارت إلى أن البقسماط يمكن أن يزيد من الوزن والسمنة كونه غني بالكربوهيدرات، ويمكن أن يُسبب عسر الهضم والإمساك وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب: «يُنصح بإعداده في المنزل بمكونات لا تضر بالصحة وعدم الإسراف فيها».