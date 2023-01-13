نرمين الفقي بإطلالة شتوية على البحر.. بدلة عالمية بسعر صادم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شاركت الفنانة الشهيرة نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة ظهرت من خلالها بإطلالة شبابية جذابة من أمام البحر، مدونة «مساء الفل والياسمين» دون الإشارة للمكان أو الموقع.

وتألقت الفنانة نرمين الفقي خلال الصور بـ«سوت» باللون الكحلي، تميزت بطباعة بلوني الأزر والسيلفر، مع الشعر الـ«ليس» المنسدل ونظارة شمية أخفت جزء كبير من ملامحها.

نرمين الفقي على البحر بإطلالة بالآلآف الدولارات

وبالبحث عن إطلالة الفنانة وسعرها، وُجد إنها بدلة مطبوعة، من تصميم «Louis Vuitton» إذ وصل فيها سعر الجاكيت إلى 4000 دولار أي ما يعادل، 118 ألف جنيه، وجاء البنطلون بسعر يصل إلى 1800 دولار، أي ما يعادل 53 ألف جنيه.

آخر ظهور لـ نرمين الفقي

وكانت الفنانة نرمين الفقي، واحدة من أبرز الحضور مؤخرًا، بحفل الفنان سعد لمجرد، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد غيابه عن الحفلات بمصر لعدة سنوات.

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي، انتهت من تصوير باقي مشاهد شخصيتها التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل «بعد النهاية» الذي تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين المميزين.

وتنتظر الفنانة نرمين الفقي، انتهاء باقي أبطال المسلسل من التصوير وذلك لدخوله مرحلة المونتاج ويكون جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة والتى تظهر من خلاله بشخصية مختلفة وجديدة عليها تماما وذلك حسبما صرحت من قبل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وكان آخر ظهور لنرمين الفقي في عمل فني كان خلال الجزء السادس من مسلسل «الكبير» كضيفة شرف.