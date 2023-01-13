في ذكرى وفاة مديحة كامل.. اعتزلت قبل وفاتها بـ5 سنين وكانت تصلي بجوار الشغالة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة النجوم والنجمات لا يُعرف كواليسها للجمهور، خاصة الفنانات اللواتي يقررن الاعتزال وهن في عز مجدهن، ومن بينهم الفنانة مديحة كامل، التي قررت اتخاذ هذه الخطوة في عام 1992، قبل وفاتها بـ5 سنين، إذ كان آخر أعمالها هو «بوابة إبليس»، الذي أُتلفت بعض مشاهده ورفضت استكماله.

يتزامن اليوم 13 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، التي رحلت عن عالمنا في عمر الـ48، وكانت تجمعها صداقة كبيرة بالداعية الإسلامية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

موقف جمع مديحة كامل وشغالتها

وكانت تحدثت الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، عن العلاقة التي جمعتها بالفنانة الراحلة مديحة كامل، خلال استضافتها في برنامج وعن الأيام الأخيرة لها وارتداء الحجاب واعتزال الفن، إذ قالت: «كنت دعيت مديحة كامل تيجي المقطم وتكلم الناس عن توبتها، وكان الناس لما بتشوف فنانة بتترك الدنيا كلها وتترك المجال ده بيبقى ليها تأثير كبير، كانت مستجيبة بشكل كبير مرة كانت بتكلم الشغالة بتاعتها وتقولها تجيب حاجة، قولتلها ماينفعش خلي بالك ممكن دي اللي تدخلك الجنة، وبعدها مابقتش تصلي إلا وتخليها جنبها وتقولها تعالي انتي اللي هتدخليني الجنة، كانت جميلة أوي وأنا بحبها الله يرحمها».

عبلة الكحلاوي تتحدث عن ارتداء مديحة كامل للحجاب

وتابعت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الحديث عن كواليس وأسرار علاقتها بالفنانة الراحلة مديحة كامل، مضيفة: «كانت ذكية جدا واستخدمته بإنها تاخد الطريق ومرجعتش فيه ابدا وربنا أكرمها بالانتقال على هذه الحالة، الحمد لله بفضل الله كانت معايا الحاجة ياسمين قومنا بعملية تثبيت كبيرة أوي لإن أحد الشيوخ كان أفتى ليها بإنها تنزل الشغل كان معمولها قضية من قبل المنتج وكانت توقفت عن التصوير علشان اتحجبت، وسأل هل هي توبة نصوحة قولناله اه، ووقتها اتنازل عن كل حاجة».

«ربنا تاب عليهم ليتوبوا، كنت أنا مجرد أداة فقط»، عبارة واصلت من خلالها الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي عن اعتزال مديحة كامل الفن وارتداء الحجاب، مضيفة: «هما عندهم استعداد كبير، وكانت مديحة منهم وكانت شكلها حلو وجميل في الحجاب، وقررت اعتزال الفن والتمثيل وقتها».