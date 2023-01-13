بلقيس تحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

احتلت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي، المركز الرابع في ترتيب أفضل إطلالات عالمية عن عام 2022، بعد ظهورها في العديد من المناسبات العامة بإطلالات لافتة.حصدت المطربة الإماراتية بلقيس فتحي، المركز الرابع كأفضل إطلالات عالمية عن فئة أفضل فستان، وكان ترتيب بلقيس ضمن نجمات العالم بحسب إحصاءات الجائزة العالمية، وهي جوائز السجادة الحمراء للموضة.

ولفتت المطربة بلقيس الأنظار بفستان أزرق اللون، الذي حضرت به فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي والمقام في المملكة العربية السعودية.



ترتيب أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

حصلت على المراكز الأولى نجمات عالمية على مستوى العالم، إذ حصلت على المركز الأول النجمة العالمية هانا وادينغهام الحاصلة على الجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة.

بينما المركز الثاني، فكان من نصيب الممثلة الإنجليزية جودي تيرنرسميث، وحصلت النجمة البريطانية شيلا أتيم صاحبة جائزة لورانس أوليفييه، على أفضل ثالث إطلالة عالمية في عام 2022.

في سياق متصل، حصدت المطربة بلقيس فتحي مؤخرًا على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنية حملت اسم أمام مرايتي، وجاء تكريمها في مهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة كبيرة من عدد كبير من المطربين العرب.

كليب أمام مرايتي

تعاونت المطربة بلقيس خلال كليب أمام مرايتي مع المخرج اللبناني دان حداد، والعمل من كلمات المؤلفة أمنيات، بينما لحنها متعب الفراج، وهي من توزيع بدر كريم، ووجهت بلقيس خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، وكلمات الأغنية حكت عن قصص واقعية تشبه الكثير من قصص البنات منذ طفولتهن.

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