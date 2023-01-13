مرض نادر يمنع سيدة من الإنجاب 15 سنة: خلفت توأم بينهما 5 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد قرابة 15 عامًا من الزواج كانت المعجزة التي غيرت حياة الزوجين جيني هيل وجون، فلم يكن حصولهما على طفل أمر سهل إذ استمرت المحاولات منذ 2003 حتى 2017 عندما أنجبا أول طفلة، والتي ارتبطت أيضاً بشقيقها الثاني الذي أنجبته «جيني» ليتم عامه الأول في الأيام الماضية.

حكاية المرض النادر الذي منعها من الإنجاب

بدأت الأمريكية جيني هيل، 45 عامًا وزوجها جون، 44 عامًا في محاولة تكوين أسرة في عام 2003، لكن كل محاولة إنجاب كانت تنتهي بالفشل وإجهاض الجنين، كان أول إجهاض لـ «جيني» في ليلة عيد الميلاد عام 2003، ثم تلاها 15 عامًا من الحزن واستمرت في محاولة الحمل.

قالت «جيني»: «كان الحمل ينتهي في الشهور الأولى أو بالإجهاض في الشهور الأخيرة، حتى بعد تحمل أربع حالات إجهاض مؤلمة قررنا أنا وجون أن الوقت قد حان للنظر في خيارات أخرى، وهي أطفال الأنابيب بعد مواجهة عدة صعوبات»، وفقاً لصحيفة «مترو» البريطانية.

إصاباتها بمرض نادر

قبل أطفال الأنابيب اكتشفت «جيني» أنها مريضة بنوع من أمراض الدم تسمى الإزاحة المتوازنة، وهي متغير جيني يسبب الإجهاض المتكرر، لذلك كان عليها العلاج أولًا قبل اللجوء إلى أطفال الأنابيب حتى يثبت الحمل في الرحم، بعد ذلك قرر الزوجان إجراء عملية التلقيح الصناعي، لكنها حملت بشكل طبيعي مرة أخيرة قبل بدء العلاج ومع ذلك، أدى هذا للأسف إلى إجهاضها الخامس.

وخلال عملية التلقيح تم استرداد 65 بويضة من جيني، ولكن بعد الإخصاب والاختبار الجيني الذي انتهى بالإجهاض، قيل لها إن اثنين فقط من الأجنة نجيا ونُصح الزوجان بتجربة واحدة فقط لعدم المخاطرة بفقدان الجنينين في نفس الوقت، لكن السعادة باحتمال حصولهما على طفل دفعتهما للاحتفاظ بأحد الأجنة وتخصيب الآخر وبالفعل رحبوا بأول طفلة لهما هي «هاربر»، في يناير 2017، ثم جاء الطفل الثاني «ليام» في بداية يناير 2022 ليتم عامه الأول في أول أسبوع من يناير هذا العام.

قالت «جيني»: «إنها معجزة، أمضى ليام ستة أيام في وحدة حديثي الولادة قبل أن يتمكن من العودة إلى المنزل للانضمام إلى أخيه، لقد كانت رحلة طال انتظارها ولكنها تستحق كل ثانية من الانتظار، عائلتنا كاملة الآن إنه شعور لا يوصف».

وقالت «جيني» عن الطفلين: «إنهما متشابهان للغاية ومختلفون في الشخصية، هاربر شقية جدا لكنها ذكية، أما الصغير فهو يخجل من الناس لكنه ممتع للغاية».