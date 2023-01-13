«الصحة» تناشد الحوامل بعمل تحاليل طبية: تساعدك في تجنب العدوى

القاهرة - سمر حسين - ماما

هناك شريحة من الحوامل المصابين ببعض الأمراض المزمنة والتي يمكن أن تنتقل للجنين، ويجب الحذر عند الحمل مع تلك الأمراض واتباع تعليمات الطبيب بشكل كامل، وتجنب العشوائية في تناول الأدوية.

وزارة الصحة على فيسبوك: يجب عمل تلك التحاليل

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن هناك بعض التحاليل المتوفرة في كل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وناشدت الحوامل بضرورة عملها، لأنها تحاليل ضرورية في فترة الحمل وذلك لمنع انتقال عدوى الأمراض إلى الجنين، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، حيث تقدم الوزارة خدماتها من الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.

وحددت وزارة الصحة التحاليل اللازمة لمنع انتقال العدوى من الأم للجنين، وتحليل السكر والضغط، وتحليل بكتريا الزهري، وكذلك تحليل فيروس الالتهاب الكبدي ب HBV، وتحليل فيروس نقص المناعة البشري HIV.

ونادشت وزارة الصحة الحوامل بضرورة زيارة أقرب وحدة صحية من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً للحصول على خدمات المبادرة.