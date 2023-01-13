استشاري تغذية تحذر من تناول بعض المخبوزات: قد تصيب بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا شك إن المخبوزات والمعجنات الجاهزة تعد اختيارًا مثالي للكثير من الأشخاص، الذي يفضلون تناولها على مائدة الفطار أو العشاء، أو بين الوجبات مع الشاي والعصائر، دون الاختيار بينهم، أو التحكم في الكمية.

احذر تناول هذه الأنواع من المخبوزات

وعلى الرغم من مذاق المخبوزات المميز للغاية، إلا أن خبراء الصحة والتغذية يحذرون من تناول الأنواع التي تحمل مادة «برومات البوتاسيوم»، والتي تستخدم في إنتاج جميع العديد المخبوزات والمعجنات المختلفة، وذلك لاحتوائها على مواد مسرطنة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن مادة برومات البوتاسيوم، تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم وتسبب الكولسترول، كما إنها تتفاعل مع أدوية كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم «القتل الصامت».

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»، أن هذه المادة لها تأثير مباشر على ضخ الدم، وتسبب ارتفاعه، وتستخدمها بعض الشركات الشهيرة في المخبوزات والمعجنات، غير إنها مادة مؤكسدة قوية وتأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

التموين تحذر هذه المادة

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في 2021، حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات، كما نصت المادة الثانية من القرار أن من يخالف القرار يُعاقب وفقا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، على أن يتم ضبط المادة وإعدامها، إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية وهي مؤكسدة قوية تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق.

وكان نص القرار الوزاري رقم 31 لعام 2021 على: «يحظر على أصحاب المخابز السياحي والبلدية ومحال الحلوى من استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المعجنات والمخبوزات».

المخبوزات بوجه عام تسبب الشيخوخة

وعلى الجانب الآخر، حذرت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، من الإفراط في جميع أنواع المخبوزات بوجه عام، وذلك خلال حديث سابق لها ببرنامج «8 الصبح» عبر فضائية dmc، مؤكدة إن المخبوزات من السُم الأبيض، المتمثل في السكر والملح، والدقيق الأبيض، المستخدم في صناعة المخبوزات والمعجنات، قائلة: «بلاش مخبوزات الفرن والدقيق الأبيض، لأنه بيسبب ظهور علامات الشيخوخة بشكل كبير».

ونصحت الاستشاري بتناول الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور الزيتية».