8 عادات يومية تؤدي لتساقط شعرك.. بينها التوتر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لتساقط شعر الرأس، لكنها أكثر شيوعًا بين الرجال، إذ يعاني حوالي 80% من الرجال ونصف النساء من هذه المشكلة، وهي لها العديد من الأسباب، بينها داء الثعلبة، إضافة إلى بعض الأدوية أو الجراحة أو المكملات الغذائية، التي تؤدي لذلك، ومن الطبيعي أن تفقد ما يقرب من 50-100 شعرة يوميًا، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وهناك بعض العادات اليومية التي تسبب تساقط الشعر إذا كنت تفضل الحصول على شعر على رأسك يجب أن تتوقف عن فعلها.

8 عادات يومية تؤدي لتساقط شعرك

وإليك 8 عادات يومية تؤدي لتساقط شعرك، وفقًا للموقع الهندي boldsky.

1. ربط شعرك بإحكام

- تسريحات الشعر المشدودة تقلل من قوة الشعر، وتضغط على بصيلاته وتتلفها في النهاية، وفي أسوأ الحالات تحدث حالة تضعف فيها البصيلة بشكل دائم، لذا استخدم ربطات شعر ناعمة غير ثابتة مصنوعة من ألياف القطن أو الحرير الخالص لربط شعرك.

2. تسخين الشعر غير المحمي

المعالجة الحرارية بدون حماية من الحرارة تجرد الشعر من غلافه الخارجي عن طريق إتلاف الكيراتين ، مما يؤدي إلى فقدان الماء وسهولة تكسره.

3. غسل شعرك باستمرار

هناك ثلاث قواعد أساسية لغسل الشعر، أن يكون الشامبو على فروة الرأس، والبلسم على الخصلات ، وعدم استخدام الماء الساخن أبدًا، مما يؤدي إلى جفاف الشعر، ويجعل الخيوط جافة وهشة، مما يؤدي إلى تقصفها وتساقطها.

لتجنب تجريد الزيوت الطبيعية التي تغذي فروة رأسك، اغسل بالماء البارد ورغوة الشامبو في راحة يدك قبل تدليكه برفق.

4. اتباع نظام غذائي

فيقع الناس في دائرة من فقدان الوزن واكتسابه. عندما يتبعون نظامًا غذائيًا معينًا لإنقاص الوزن ولكن لا يمكنهم الحفاظ عليه ، ينتهي بهم الأمر باستعادته مرة أخرى ، ثم البحث عن أنظمة غذائية جديدة لفقدانه، ويتسبب سوء التغذية والنظام الغذائي غير المتسق في شعور الجسم بالجوع ، مما يؤدي إلى سوء تغذية فروة الرأس وتساقط الشعر.

5. منتجات الشعر التي تحتوي على الكحوليات

قد يكون شعرك جافًا وهشًا بسبب تواجد الكحول في منتجات شعرك، إذا يمكن أن يتكسر عند تمشيطه.

6. أخطاء تمشيط الشعر

احرصي على تمشيط شعرك عند الضرورة فقط، واستخدمي بخاخ لفك التشابك، وفك التشابك بحذر من الأسفل وليس من الأعلى ، مما يتسبب في تساقط الشعر.

7. عدم تقليم الشعر

إقص شعرك فقط ربع بوصة أو نحو ذلك أو تقليمه كل ثمانية أسابيع، سيساعد في القضاء على الشعر الذي يعيق نموه.

8. مستويات التوتر

خلال الأوقات العصيبة ، تفرز أجسامنا الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يعطل نمو الشعر الصحي والالتهابات.