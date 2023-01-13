بعد حكم حبس الصيدلانية.. تفاصيل وفاة «إيمان وسجدة» طفلتي منيا البصل بالإسكندرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع نهاية 2022، ومحاولات الكثير لوضع خطط وأهداف العام الجديد، لم يمر الأمر مرور الكرام على إحدى الأسر منطقة منيا البصل بمحافظة الإسكندرية، بعدما فقدت طفلتين دفعة واحدة، وهما: «إيمان محمد»، 7 سنوات، وشقيقتها «سجدة» 5 سنوات، عقب لحظات من حقنهما بإحدى الأدوية.

صدمة أعقبتها صراخ وعويل عاشتها الأم التي فقدت فلذات أكبادها، فبدلًا من دواهم ذهبت أرواحهم لبارئها، تاركين الأم في حالة يرثى لها، تسرد تفاصيل الساعة التي أودت بحياة ابنتهيا خلال التحقيقات.

البداية «مشورة» صيدلي

كانت البداية من خلال مشورة «صيدلانية» لأم الطفلتين التي حضرت لشراء دواء لطفلتيها لكنه لم يكن متوافر، لتشير عليها الأخيرة بدواء بديل، حقنت به ابنتيها، دون اختبار الحساسية، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ ونُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا، لتتخذ أسرة الطفلتين إيمان وسجدة المسار القانوني على الفور في سبيل الحفاظ الحصول على حق ابنتيهما.

إحالة صيدلانية وعاملة إلى محكمة الجنايات

لم تستمر التحقيقات طويلًا، بعدما اثبتت صحة أقاويل الأم، ليحيل النائب العام، على الفور الصيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات، بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري للعاملة، فيما اتهمت الصيدلانية بالتحريض على مزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

المحكمة تسدل الستار على القضية

واليوم، أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، الستار على القضية، لتطفئ عدالة القانون نار الأم، بعدما أمرت بالحبس سنتين والفصل من نقابة الصيادلة وغلق الصيدلية للصيدلانية ومساعدتها فى قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان، جاء ذلك بعدما حضر المتهمتان إلى مقر المحكمة بالإضافة إلى أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، ناهيك عن دعم الصيادلة لها بحضور نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي وعدد من زملاء الصيدلانية.