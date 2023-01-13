الامارات | إطلالة شتوية على غرار النجمات.. بالمعطف الأبيض الكريمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «إيلي» المعنية بالموضة أن المعطف يكتسي بالأبيض الكريمي خلال هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة شتوية أنيقة ومشرقة على غرار النجمات العالميات سيينا ميلر وكيتي هولمز وأليكسا تشونغ وجيجي حديد.

وأضافت المجلة أن المعطف ذا اللون الأبيض الكريمي يطل بقصات وأطوال مختلفة ليرضي كل الأذواق؛ إذ توجد موديلات قصيرة وأخرى ماكسي، كما تكتسي بعض الموديلات بالفرو، بينما تتألق أخرى بمظهر البليزر.

وأشارت المجلة إلى أن المعطف ذا اللون الأبيض الكريمي يمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن تنسيق موديل ماكسي مع فستان ماكسي أيضاً يكتسي باللون الأسود، كما يمكن تنسيق المعطف مع سروال جينز لإضفاء لمسة فخامة عليه.

• المعطف ذو اللون الأبيض الكريمي يمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقه.