الامارات | رحمة رياض تبهر عشاقها بأجمل أغانيها في «القرية العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت القرية العالمية أجواء احتفالية مميزة، أول من أمس، حيث توافد آلاف الضيوف لحضور الأمسية الغنائية التي أحيتها النجمة العراقية رحمة رياض، على المسرح الرئيس في القرية العالمية، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها، مثل «وعد مني»، و«الكوكب»، و«ماكو مني»، و«أصعد للكمر».

وتعتبر رحمة رياض رابع فنانة تشارك في الحفلات التي تقيمها القرية العالمية، وذلك بعد الحفلات الثلاث المميزة التي شهدت مشاركة كل من مريام فارس ونانسي عجرم، ونجمة بوليوود نيها كاكار.

وسيكون ضيوف القرية العالمية، إحدى أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، على موعد مع باقة من أجمل الحفلات الفنية لنخبة من ألمع نجوم الفن والغناء من العالم على مدار الموسم.