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أطعمة ومشروبات ترفع المناعة لدى الأطفال في فصل الشتاء.. بينها الكيوي

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

الحذر من الفيروس المخلوي التنفسي مازال أمرًا واجبًا، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة، إذ أن فصل الشتاء يعتبر موسمًا لانتشار الأمراض التنفسية والرئوية، ولذلك قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح للمواطنين.

نصائح لحماية الأطفال من الفيروس المخلوي

وطالبت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجمتاعي «فيسبوك»، الأمهات بالحذر من انتشار الفيروس، إذ أن نسبة إصابة طلاب المدارس تصل إلى 70% في وقت مبكرة من هذا الشتاء، وفي ظل امتحانات الفصل الدراسي الأول يجب الحذر من الفيروس.

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أطعمة ومشروبات تقوي المناعة

ولتجنب الإصابة بـ الفيروس المخلوي التنفسي يجب عليك تقوية مناعة طفلك، وذلك بحسب وزارة الصحة، لتقليل فرص إصابته، وذلك عن طريق شرب الكثير من السوائل، وخاصة تلك التي ترفع المناعة مثل الزنجبيل بالليمون، والينسون بالليمون، وغيرها من المشروبات الساخنة.

كما نصحت أيضًا بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C خاصة الفواكه، والبرتقال، واليوسفي، والفلفل الملون، والكيوي، وتناول الزنك والأطعمة التي تعطي دفعة للجهاز المناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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