النجمة رحمة رياض بإطلالات غاية الأناقة والعصرية

تغييرات واضحة لا يمكن الا أن نلمسها في أسلوب أزياء النجمة العراقية رحمة رياض في الفترة الأخيرة، تغييرات بدت فيها متمردة على ستايل ملابسها السابق لتبدو بالتالي أكثر دينامكية وعصرية مع حرصها على ان تتضمن ملابسها لمسات جريئة ومبتكرة بعيدا عن الكلاسيكية التي اعتادها الجمهور عليها سابقاً، فدعونا نلقي نظرة على مجموعة من اطلالات رحمة رياض الأخيرة التي اعتمدت فيها تحولات لافتة في تنسيقات أزيائها سواء فساتين السهرة او البدلات وصولا الى قطع الكاجوال الشبابية.

أحدث اطلالة لرحمة رياض بالفستان الأسود

للوهلة الأولى، قد يبدو فستان رحمة رياض الأسود في احدث اطلالة لها نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا وستطل بها في احد البرامج التلفزيونية في لبنان، بقصّة كلاسيكية مألوفة، لكن ما إن تتضح لنا الصورة أكثر، حتى نلاحظ مدى تضمن الفستان للمسة جريئة ومتمردة على ناحية الصدر. نبدأ اولا مع قصّة الفستان التي جاءت طويلة ومسحوبة على القوام بستايل حورية البحر، بقماش أسود ناعم وانيق خالي من أي تطريزات او زخرفات، بينما تأتي اللمسات الإبداعية في الثوب، بقسمه العلوي.

أحدث اطلالة لرحمة رياض بالفستان الأسود

وبدت الأكمام طويلة مع صيحة الأكتاف المنفوخة الرائجة ضمن اتجاهات الموضة الحالية للعام 2023، وما لفتنا هو القصّة عند منطقة الصدر التي تميزت بجرأة التصميم مع القماش اللامع المزين بحبات الترتر، فيما علت طبقة أخرى من الشيفون عند مستوى الصدر. فهذه اللمسات منحت الفستان الزخم القوي وطابع المتمرد والمختلف عن اطلالات رحمة رياض السابقة.

أحدث اطلالة لرحمة رياض بالفستان الأسود

بالنسبة لإطلالتها الجمالية هنا، اعتمدت المطربة العراقية المكياج البرونزي المطفئ مع تسريحة شعر طويل أسود بالخصلات المموجة، وبدت إطلالتها بغاية الأناقة والعصرية.

رحمة رياض بالبدلة الخضراء الواسعة

رحمة رياض تتوالي مشاركاتها في الأحداث الرياضية الأخيرة، فظهرت في حفل افتتاح النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في ملعب البصرة الدولي، بإطلالة جمعت فيها ما بين اللوك العصري والكلاسيكي من خلال ارتدائها لبدلة واسعة باللون الأخضر الداكن.

رحمة رياض بالبدلة الخضراء الواسعة

وتميزت بدلتها أولا بلونها الزمردي الأخضر بقماش المخمل الفخم والدافئ حيث كانت تسود هناك الأجواء الشتوية الباردة، كما جاءت البدلة بقصّة كلاسيكية مع تفاصيل عصرية بالبنطلون الواسع والجيوب الكبيرة، واضفت على طلتها المزيد من الفخامة من خلال ارتدائها تحت الجاكيت بلوزة لامعة مزينة كلها بالترتر اللامع لإضفاء التوهج على ازيائها، مع خط من الشراشيب الذي انتهت به البلوزة.

رحمة رياض بالبدلة الخضراء الواسعة

لم نعتد كثيرا على رحمة رياض ارتداء هذا الستايل من البدلات والذي لائم المناسبة الرياضية التي تحضرها بعيدا عن اطلالات الفساتين البراقة.

مع البدلة اختارت رحمة رياض المكياج الدخاني الأخضر فوق عينيها مع الشفاه النيود، وتركت شعرها مستسرلا على اكتافها.

إطلالة بالأبيض والأسود

لاحظنا ايضا في اطلالات رحمة رياض الأخيرة، حرصها على الدمج بين القصات الكلاسيكية واللمسات العصرية بأسلوب أزيائها، فشاهدناها بتنسيق لافت بإطلالتها التي تألقت فيها بفستان أسود مع قميص أبيض وحذاء جلدي بعنق طويل.

إطلالة بالأبيض والأسود

تميز فستانها الأسود بقصة سترابلس على شكل كورسيه ضيق محدد للقوام، مع شق جانبي طويل يكشف عن الحذاء الجلدي العالي الذي اختارته باللون الأسود بالكعب العالي والعريض، وأضفى هذا التنسيق اللمسة العصرية على طابع الفستان الكلاسيكي. كما تميز الفستان بلمسة جمالية ملفتة عند الياقة التي اتخذت تصميم قميص باللون الأبيض مع أكمام طويلة، وتزينت رحمة مع هذا اللوك بعقد ماسي لامع وأقراط صغيرة، كما ارتدت نظارة شمسية سوداء لمنح ستايلها المزيد من الابتكار.

إطلالة بالأبيض والأسود

رحمة رياض بإطلالة الجمبسوت الأسود مع الكاب الأحمر

انتظرنا اطلالة رحمة رياض في الحفل الختامي لكأس العالم 2022 بكل شوق، وفاجئتنا باختيارها لستايل شبابي كاجوال مغاير للتوقعات واطلالاتها المعتادة، لكننا نثني على خيارها بالطبع حيث ناسبها جدا مع الأجواء الرياضية.

رحمة رياض بإطلالة الجمبسوت الأسود مع الكاب الأحمر

وحملت إطلالة رحمة رياض توقيع منسقة المظهر نتالي الدكاش التي اختارت لها جمبسوت من المخمل الأسود بتصميم دار Jean Louis Sabaji نسقته مع معطف طويل باللون الأحمر من Dolce&Gabbana، وانتعلت في قدميها حذاءً أسود اللون بحجم ضخم، ومجوهرات من الذهب الأبيض من Tiffany&Co..

وجاء تنسيق رحمة رياض مميزا بهذا الحفل وخارجا عن المألوف، وبدت فيه بتمرد واضح على أزيائها السابقة.

فستان أسود بستايل كورسيه مع البنطلون

رحمة رياض بدت متابعة جداً لصيحات الموضة في الفترة الأخيرة، وهذا ما لمسناه بخياراتها المتجددة في الأزياء. فخلال مشاركتها في الحفل الخيري لدعم مرضى السرطان الذي أقيم في دبي مؤخرا، اتجه خيارها نحو صيحة الفساتين المدموجة مع الكورسيه بتوقيع الدار العالمية Versace، وهو فستان سبق وان ارتدته بيلا حديد بلون أحمر في أحد عروض ازياء الدار العالمية Versace.

فستان أسود بستايل كورسيه مع البنطلون

فستان رحمة رياض تميز بقصته الميدي مع تصميم الكورسيه في الوسط والذي عزز من جمال قوامها الممشوق، وجاء الثوب بأكمام طويلة مزينة بالأزار عند الأطراف، اما اللفتة البارزة فكان تنسيقها مع الفستان بنطلون جلدي أسود ضيق جعلها اطلالتها متمردة.

وأكملت الفنانة العراقية هذا اللوك بقطع مميزة من فيرساتشي من حقيبة يد جلدية مزينة بلوجو الدار الشهيرة وكذلك حذاء بلاتفورم بمقدمة مدببة لتكتمل جاذبية طلتها.

فساتين سهرة بصيحة الأقمشة اللامعة

الأقمشة البراقة على اطلالات النجمات كانت العنصر الابرز في ازيائهن خلال الأشهر الأخيرة من العام 2022، فراجت هذه الصيحة بشكل واسع بينهن وانتشرت لتفرض نفسها على فساتين السهرة. ولم تغب بالتالي رحمة رياض عن مواكبة هذه الموضة في حفلاتها الأخيرة، فإختارت اطلالات براقة تميزت بالفخامة والأناقة.

فساتين سهرة بصيحة الأقمشة اللامعة

في احداها اثناء حفلها بـ أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدةـ، اختارت إطلالة مرصعة من توقيع Tony Ward بستايل فستان باللون الكحلي بتصميم مكشوف عند خط الصدر مع طبقة تحيط بمنطقة العنق لكن بدون أكمام، في حين جاءت التنورة بستايل طويل واسع منسدل حتى الأرض، وجاءت الإطلالة مرصعة بالكامل بالترتر اللامع.

فساتين سهرة بصيحة الأقمشة اللامعة

وفي اطلالة أخرى لها، تألفت بفستان أخضر بصيحة الأوف شولدر، وجاء قماشه ايضا مرصعا بحبات الخرز اللامعة.

إطلالات كاجوال شبابية

التغيير ايضا طال ستايل ملابس رحمة رياض الكاجوال حيث اتجهت الى لمسات شبابية وغير تقليدية في أزيائها. فرأيناها مثلا تنسق بنطلون الجينز المرصع بالخرز الملون مع "تي شيرت" بيضاء مزينة بشرائط سوداء عند ناحية الخصر في كسر منها لروتين الـ "تي شيرت" التقليدي.

إطلالات كاجوال شبابية

في اطلالة أخرى لها، تأنقت بجمبسوت ضيق بقماش منقوش ومتداخل باللونين الاسود والرمادي والأبيض بنقشات هندسية كلاسيكية.

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