ماذا يحدث لجسمك عند حرمانه من النوم يوميا؟.. 8 أزمات وأمراض قاتلة تنتظرك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا، جزءا أساسيا من العناية بصحتك، وإذا كنت لا تنام بشكل طبيعي وينتابك الأرق دائما، ستشعر بالتعب وسرعة الانفعال في اليوم التالي، وقد تواجه صعوبة في التركيز أو إنجاز عملك، وقد تقضي اليوم كله متمنيا عودتك إلى السرير، لسترخي تحت الأغطية مع إطفاء الأنوار.

لكن قلة النوم لا تدمر يومك فحسب، بل إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم، فقد تواجه مشكلات صحية جسدية وعقلية، تفوق بمراحل الشعور السيئ الذي تشعر به، بعد ليلة نوم قليلة، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي المتخصص.

ماذا يحدث لجسمك بسبب قلة النوم؟

صعوبة التذكر واتخاذ القرارات:

يمكن أن يؤثر قلة النوم على قدرتك على تذكر المعلومات ومعالجتها، وقد تتأثر أيضًا، مهارات صنع القرار والاستدلال وحل المشكلات، وبالتالي التفكير بشكل جيد.

شعور دائم بالنعاس:

يؤثر تفويت ساعة ونصف من النوم، على مدى شعورك باليقظ، إذ يصيب النعاس، ويكون رد فعلك أبطأ.

زيادة خطر التعرض لمشكلات صحية خطيرة:

قد تؤدي قلة النوم، إلى الإصابة بأعراض صحية مزمنة، تشمل ارتفاع ضغط الدم والسكري وفشل القلب وأمراض القلب التاجية بالإضافة إلى زيادة خطر التعرض للسكتة الدماغية.

زيادة الوزن والأمراض النفسية

ارتفاع احتمالات تعرضك للحوادث:

تزداد احتمالية تعرضك لحادث سيارة بـ3 مرات، إذا كنت تنام 6 ساعات أو أقل في الليلة، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية الإنجليزية، وتزداد أيضًا مخاطر التعرض لحوادث أخرى، عندما تكون متعبًا.

زيادة الوزن:

الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة، أكثر عرضة بشكل ملحوظ لزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون 7 ساعات في الليلة.

التأثير على الصحة النفسية:

هناك صلة بين الاكتئاب والنوم، وفقًا لإحدى الدراسات، التي أشارت إلى أن أكثر من 80% من الأشخاص، الذين عولجوا من الاكتئاب في الولايات المتحدة، كانوا يعانون أيضًا، من صعوبة في النوم.

عرضة للأمراض:

يضعف جهاز المناعة لديك، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، مما يزيد من صعوبة محاربة الأمراض.

نأثير سلبي على مظهرك:

قد لا يكون لديك فقط الهالات السوداء تحت عينيك، لكن الحرمان المزمن من النوم، قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، ولون الجلد غير المتكافئ، والجلد المترهل.