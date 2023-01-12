آخر صورة لوالد ريم البارودي.. لقطة مؤثرة مع ابنته قبل ساعات من الموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجع الموت الفنانة ريم البارودي، قبل ساعات، إذ رحل والدها، عن عالمنا داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عقب تعرضه لازمة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، فيما كشفت ابنة عمها نشوى البارودي، موعد تشييع الجنازة، المقرر أن تنطلق بعد صلاة الظهر، من مسجد السلام بمدينة نصر، لبدء مراسم الدفن داخل مقابر العائلة في المنطقة ذاتها.

اللحظات الأخيرة لوالد ريم البارودي

تدهورت حالة والد ريم البارودي، الصحية بشكل كبير، قبل إعلان خبر الوفاة، وكانت الفنانة تطلب من متابعيها، بشكل دائم الدعاء لوالدها بالشفاء، عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، حيث ظهرت في صورة ممسكةً بيده على سريره داخل المستشفى، مطالبة متابعيها بالدعاء له بالشفاء، وتجاوز تلك الأزمة، إذ قالت: «متسبنيش يا بابا.. رحمتك يا رب».

والد ريم البارودي على فراش المرض

قبل أيام، شاركت ريم البارودي، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة لوالدها على فراش المرض، داخل إحدى المستشفيات في القاهرة، وعلقت عليها: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين».

وتابعت ريم البارودي، خلال الدعاء لوالدها،: « يا رب يا رب يا رب، قادر يا كريم يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة، بابا في حالة حرجة، أرجو الدعاء».

صلة القرابة بين ريم وشمس البارودي

تجمع ريم البارودي، صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي، التي كانت تحدثت عنها الأولى، خلال برنامج تلفزيوني سابق، مع الإعلامية بسمة وهبة، قائلةً: «واخدة عيون بابا، ومش عايزة ألزق نفسي في الحاجة شمس البارودي، هي بنت عم أبويا، ومجيش في جمالها حاجة».