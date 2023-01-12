إطلالة شبابية للفنانة سميرة سعيد أبهرت الجمهور

احتفلت الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الرابع والستين، في العاشر من يناير الجاري، حيث إنها من مواليد عام 1958، بإطلالة شبابية أبهرت الجمهور الذي وصفها بالشباب الدائم.

إطلالة سميرة سعيد في عيد ميلادها

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة شبابية عصرية احتفالا بعيد ميلادها، لتخطف أنظار الجمهور بهذه الطلة الساحرة التي أظهرتها في ريعان الشباب.

وكتبت سميرة سعيد احتفالا بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "نعم، عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام".

أضافت الديفا: "شكرا لكم على جعل عيد ميلادي دائماً خاصاً, وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة".

سميرة سعيد تبهر الجمهور بإطلالة شبابية احتفالا بعيد ميلادها الـ64

وتوالت التعليقات على منشور سميرة سعيد وصورها وهنأها عدد من النجوم والمتابعين على حد سواء بعيد ميلادها مؤكدين على حبهم لها وإعجابهم الشديد بها.

استايل سميرة سعيد

تظهر الفنانة المغربية دائماً باستايلات مختلفة ومتنوعة ومميزة، حيث تفضل سميرة سعيد من ضمن الاستايلات التي تظهر بها الإطلالات الغجرية التي تحتوي على مكياج لافت وتسريحة شعر تحمل الكثير من التفاصيل.

هذه المرة صنعت سميرة سعيد ميكس في إطلالتها الأحدث لعيد ميلادها، حيث ظهرت ببنطلون من الجينز العصري وتوب باللون الأسود المزدحم بالسلاسل في لمسة غجرية بسيطة، وتركت شعرها بدون قيود على طريقة الشعر المبلل، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات لتوازن إطلالتها التي وصفها البعض بالأناقة والعصرية.

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