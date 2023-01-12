النكد الزوجي يقصف أعمار الرجال.. خطر الموت المفاجئ يطاردهم بقوة (دراسة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن الخلافات الزوجية لا تؤدي إلى المشكلات النفسية والضغوط فقط، إنما تشكل بابًا واسعًا للمشكلات الصحية أيضا، خاصة للرجل، إذ كشفت دراسة حديثة، أن الرجال غير الراضين عن زيجاتهم، أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة أو الموت المفاجئ (SCD) بنسبة 86%، من أولئك الذين يشعرون بالرضا الشديد، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية لأمراض القلب.

أمراض يسببها النكد الزوجي

ركز مؤلف الدراسة الرئيسي Nzechukwu M. Isiozor، الباحث بجامعة شرق فنلندا، على العلاقة بين الرضا الزوجي والموت المفاجئ، إذ كتب ومؤلفون مشاركون: «لقد ثبت أن الإجهاد والعداء الزوجي، يسببان ارتفاعًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي في بعض الدراسات السريرية، وأظهرت الأبحاث كيف يمكن لجودة العلاقة الجيدة والرضا، أن تخفض ضغط الدم المتنقل».

وهو ما أكدة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إذ كتب عبر صفحتها على «فيسبوك»، تعليقا على تلك الدراسة: «أسرع طريقة لقصف عمر الزوج، النكد الزوجي، حيث يزيد احتمالات السكتة القلبية والموت المفاجئ بنسبة أكثر من 80%».

مخاطر النكد الزوجي

درس فريق الدراسة، بيانات من 2262 رجلا، مسجلين في دراسة مرض القلب الإقفاري بفنلندا، في عام 2018، ضمن البلاد الأسعد في العالم، وطُلب من المشاركين ملء استبيان مصمم، لتقييم مستوى رضاهم الزوجي على مقياس من 4 نقاط يتراوح بين راضٍ جدًا إلى غير راضٍ جدًا.

كان متوسط عمر الرجال المشاركون في الدراسة في الخمسينيات، وجرت متابعتهم بمتوسط 26 عامًا، خلال ذلك الوقت، سجل فريق البحث 239 مرضًا منفصلاً عنيفًا، بعد التكيف مع مجموعة من عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية، وبالمقارنة مع الرجال الذين كانوا راضين جدًا عن زيجاتهم، فإن أولئك الذين كانوا غير راضين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 86% للإصابة بداء فقر الدم المنجلي.