فوائد لا تحصى لممارسة الرياضة.. احمي ابنك من أمراض القلب والسكري

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى الأمهات إلى توفير حياة صحية للأبناء، لحمايتهم من الأمراض المختلفة، التي يمكن أن تلاحقهم في سن مبكرة، لذا يحاولن البحث عن الطرق الصحية والطبيعية التي تساعد على بناء الجسم وتعزز المناعة، خاصة ضد الأمراض الفيروسية التي تصيب البعض خلال هذه الأيام، وتنتشر بقوة بين الطلاب في المدارس، ليكون في مقدمة الحلول، اللجوء إلى ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، لبناء العضلات في الجسم.

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضيحا للفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على الأطفال جراء ممارسة الرياضة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

فوائد ممارسة الرياضة للأطفال

من بين الفوائد التي تعود على الأطفال من ممارسة الرياضة بانتظام، إذ أكدت «الصحة»، أنها تساعد على بناء عضلات الجسم وتقويتها، كما تساعد على التخلص من السمنة، أو منع حدوثها من الأساس، مع تقوية العظام، وجعلها أكثر صلابة وتحملا، وتقوية عضلة القلب، التي تحتاج إلى التحرك الدائم.

فوائد ممارسة الرياضة للأطفال

وجه الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، لـ«هُن»، أهمية التغذية السليمة للأطفال وممارسة الرياضة، إذ قال: «لا بد من تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين وفيتامين سي، مثل تناول الجوافة والبرتقال، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك، من المكسرات والبقوليات والسمك بشتى أنواعه».

وأشار إلى أهمية ممارسة الرياضة، قائلا: «لا بد على الأسر الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل دائم، لحث الأطفال على تلك العادة، حتى يكونوا نشطاء وأصحاء بدنيا، مع التشجيع على الذهاب للمدرسة بالمشي على الأقدام، واستخدام السلالم بدلا من المصاعد الكهربائية، حتى تشجعهم على الحركة باستمرار.

وتابع: «لا بد من التشجيع على ممارسة كرة القدم والسلة واليد والسباحة، التي تساعد على تقوية العضلات، وبناء الجسم والوقاية من الأمراض المختلفة، مثل أمراض القلب والسكري والضغط».