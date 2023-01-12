أحلام تخطف الأنظار في إطلالات أنيقة بلمسات تراثية مُميّزة

أحلام تعيش حالة من النشاط الفني مؤخرا مع طرح أغاني ألبومها الجديد "رزق الورد" الذي قدمته باللهجة العراقية، وروجت له طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة من جلسات تصوير شاركتها مع جمهورها عبر السوشيال ميديا، وظهرت الملكة من خلالها بأكثر من إطلالة أنيقة ومميزة تنوعت بين الستايل التراثي والتنسيقات العصرية بصيحات مبتكرة وأخرى كلاسيكية لفتت بها الأنظار، وجميعها كان يغلب عليها طابع الاحتشام، كما أرفقت الفنانة الإماراتية صورها الخاصة بألبومها العراقي بنقوشات ورموز بابلية تاريخية ترمز للحضارة العراقية.

إطلالة فاخرة لأحلام في أحدث جلسة تصوير

أحلام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "رزق الورد" من خلال نشر صور جديدة عبر حسابها على "انستجرام" لجلسة التصوير التي خضعت لها، وتألقت خلالها بفستان أنيق من توقيع Roberto Cavalli، تميز بتصميم فاخر مزج بين قماش المخمل والتل الشفاف بستايل أنيق مع تداخل اللون الأسود والذهبي بشكل ساحر على اشكال اوراق الشجر، وتميز الفستان بياقة عالية وأكمام طويلة مع خصر محدد، لينسدل من الأسفل بقصة فضفاضة غير متناسقة من الأسفل، وانتعلت الملكة مع هذا الستايل حذاء عالي الساق من المخمل الأسود بالكعب العالي والرفيع، وتزينت أحلام بسلاسل ذهبية أما شعرها فسحبته للخلف على شكل كعكة عالية.

أحلام بستايل أنيق بالبدلة النسائية

الملكة أطلت بلوك أنيق ببدلة نسائية باللون الأسود من توقيع Saint Laurent، مؤلفة من جاكيت أنيق بياقة حريرية وبنطلون بأرجل ضيقة، ونسقت معها قميص شفاف باللون الأسود وانتعلت صندل من نفس اللون بالكعب العالي والرفيع، وتزينت الفنانة الإماراتية مع هذا اللوك بأقراط ماسية مبتكرة من Messika، ورفعت شعرها المموج للأعلى لتكتمل أناقتها.

الملكة تطل بلوك شبابي مبهج

أحلام أطلت كذلك بلوك مبهج من توقيع Philipp Plein اعتمدته في جلسة تصوير خاصة بإحدى أغاني ألبومها الجديد، عبارة عن فستان ميدي مفتوح على شكل كارديجان مع حزام جلدي باللون الأسود، تميز بأكمام طويلة ملتصقة، ومطبوع بنقشات حيوانية مع رسومات من وحي الطبيعة بألوان مبهجة، ونسقت أحلام مع هذا الستايل الخاطف حذاء عالي الساق من المخمل باللون الرمادي، كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان بخصلات مموجة منتفخة وتزينت بأكسسوارات مكتضة منحتها منظرا شبابيا وحيويا.

أناقة ملفتة لأحلام بلوك كلاسيكي بصيحة البولكا دوت

أحلام سحرت عشاقها بلوك كلاسيكي من توقيع Saint Laurent اعتمدته لصور ألبومها العراقي، ونسقت أحلام اللوك بشكل أنيق من قميص أسود بأكمام طويلة وياقة رفيعة، مزين بنقاط البولكا البيضاء، مع بنطلون كلاسيكي أنيق مزين بكاروهات بالابيض والأسود، كما انتعلت الملكة مع هذه الإطلالة حذاء مدبب بالكعب العالي والرفيع مرصع بحبات لامعة من MiuMiu، وازدادت أناقة الفنانة الإماراتية بعقد شوكر فخم وأقراط ماسية متدلية، واعتمدت مع هذا الستايل تسريحة شعر مموج بأسلوب كلاسيكي أنيق.

إطلالة محتشمة لأحلام بلمسات تراثية

أحلام اعتمدت كذلك إطلالة محتشمة بتوقيع Roberto Cavalli مكونة من فستان طويل بقصة فضفاضة مزين ببقع ذهبية متناثرة، وتميز الفستان بياقة دائرية، كما تكون من رداء علوي فضفاض على شكل وشاح مع غطاء للرأس باللون الأسود، ووضعت أحلام لمسات أنيقة وتراثية على اللوك من خلال التزين بمجوهرات بنكهة شرقية عبارة عن حزام كبير وسلاسل وأساور بارزة باللون الذهبي.

ظهور خاطف لأحلام بصيحة الجلد بأسلوب معاصر

أحلام اعتمدت كذلك موضة الإطلالات الجلدية في صور ألبومها الجديد، حيث تألقت الفنانة الإماراتية بمعطف اوفر سايز من الجلد الأسود اتخذ قصة منتفخة وفضفاضة، نسقته مع جوارب وحذاء بلاتفورم بنعل شاهق وشرائط تلف الكاحل باللون الأسود، و حملت حقيبة يد جلدية باللون الأسود كذلك، واعتمدت الملكة مع هذا الستايل تسريحة الشعر المبلل وتزينت بأكسسوارات ماسية للشعر على شكل نجوم وحلق بنفس الشكل.

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