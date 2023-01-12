بعد انخفاض أسعار 6 سلع رئيسية.. تعلمي كيفية التوفير في الميزانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التوفير في الميزانية أمر صعب لا تجيده بعض السيدات، لذلك يبحثن عن نصائح نصائح للتوفير في ميزانية البيت، خاصة بعد انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية والضرورية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقدم «هن»، عددا من النصائح للتوفير في ميزانية البيت، بحسب تصريحات الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والتي جاءت كالتالي:

- شراء مستلزمات المنزل من المجمعات الاستهلاكية والأماكن المخفضة والعروض.

- تحديد كمية الطعام على عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.

- استبدال البروتين الحيواني بالبروتين النباتي الأقل سعرا.

- تقديم طبق واحد للفرد يحتوي على كل أصناف الطعام بكميات قليلة لتجنب التخمة والأكل دون حاجة، وكذلك لتجنب سوء التغذية.

- إعادة هيكلة الميزانية لتلائم المصاريف الجديدة.

- الاستغناء عن بعض البنود في مواجهة بنود أخرى، وفي حالة وجود بند شديد الضرورة ويحتاج زيادة يمكن زيادة من إلغاء شيء آخر غير ضروري.

- الاستغناء عن بعض الرفاهيات التي لن تؤثر في الحياة بشكل عام.

- إحلال للسلع الغالية بأخرى نفسها ولكن بثمن أرخص لمحاولة عدم الاستغناء عن أي بند من البنود.

- محاولة زيادة دخل الأسرية عن طريق عمل زائد أو عمل أونلاين مريح نسبيا ولعدة ساعات فقط في اليوم.

- أخذ دورات تدريبية لزيادة الدخل في مجال العمل الأصلي.

وانخفضت أسعار عدد من السلع الأساسية في كل بيت مصري، ومن بينها زيت عباد الشمس، والخيار، والطماطم، والثوم البلدي، والموز البلدي، وتتنوع تلك السلع بين الفواكه والخضروات، وحتى الزيت، وذلك بحسب قاعدة بيانات أسعار السلع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء.

قائمة الأسعاء المخفضة

وجاءت قائمة السلع المخفضة كالتالي: الطماطم متوسط سعرها الحالي 6.30 جنيه للكيلو، بتراجع يومي قدره 8.96%، بينما الخيار يبلغ متوسط سعره اليوم 7.64 جنيه، بانخفاض يومي قدره 10.54%، أما البطاطس، فتراجعت أسعارها بمقدار 15.76% عن سعر أول أمس، ليسجل متوسط سعرها الحالي 7.43 جنيه للكيلو، وتراجع سعر الثوم البلدي على كافة المستويات، ليصبح متوسط سعره 13.95 جنيهاً للكيلو، ويبلغ متوسط الانخفاض 27.12% عن سعر يوم الاثنين.

وسجل الموز البلدي، انخفاضًا بمقدار 1.58% بشكل يومي ليسجل 13.06 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر زيت عباد الشمس على أساس يومي ليسجل متوسط السعر الحالي 52.38 جنيهًا، بمعدل انخفاض قدره 0.57% عن سعر أمس.