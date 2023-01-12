الفنانة درّة في إطلالات أنيقة وتاعمة بصيحة الكتف الواحد

تبهر الفنانة درة عشاقها مع كل ظهور جديد لها على السوشيال ميديا بأناقة وتفرد إطلالاتها التي تعكس ذوقها الرفيع في الموضة، مع حرصها الدائم على وضع لمساتها الأنثوية والناعمة على كل لوك، حيث تتمتع جميع إطلالاتها بالحس الرقيق والمرهف الذي يعكس شخصيتها ويأسر قلوب متابعيها، وجاء آخر ظهور للفنانة التونسية بستايل أنيق بقصة الكتف الواحد المائل الذي يبدو أنها تفضل الظهور بها كثيرا، حيث اختارت هذه الصيحة في العديد من المناسبات السابقة.

درة تطل بلوك أنيق وناعم بصيحة الكتف الواحد

درة أطلت على جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام"، واستعرضت من خلالها أناقة إطلالتها التي جاءت من توقيع دار Valentino، حيث تألقت الفنانة التونسية بفستان طويل وفضفاض باللون الأحمر، تميز بقصته الأنيقة والراقية بصيحة الكتف المائل مع كم طويل وملتصق بالفستان على شكل جناح الخفاش، وبدت درة في غاية الأناقة بهذا الستايل الذي عبرت البساطة عن أناقته، فلم تكن درة في حاجة للتزين بالمجوهرات أو المكياج الجذاب لتخطف الأنظار، بل اكتفت بترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

فساتين الكتف الواحد اختيار درة الأبرز في السهرات

درة خطفت الأنظار أثناء تكريمها في مهرجان السينما الفرنكوفونية في القاهرة بإطلالتها الأنيقة المتميزة بتصميم الكتف المائل، والتي صممت بقصة راقية متداخلة بكتف منتفخ وكم وحيد طويل باللون الأبيض الذي يغطي الجزء الأمامي الطويل للفستان بالثنيات الرقيقة، ويتداخل بشكل جانبي مع قماش أسود مرصع بالترتر اللامع ويغطي الجزء الخلفي للفستان، وجاءت إطلالة درة من توقيع Pinko Egypt، ونسقت معها حذاء بلاتفورم باللون الأسود وحملت حقيبة يد مخملية باللون الأسود مع حامل مرصع بأكسسوار ماسي.

صيحة الكتف المائل كانت اختيار درة كذلك خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما، فأطلت الفنانة التونسية بفستان حريري رقيق من ابداع Stella McCartney، وبدت درة فاتنة بالفستان الطويل المميز بكتف مائل على شكل اكسسوار ماسي لامع ينسدل منه الفستان بقصة عريضة يتخللها شق جانبي طويل، واكملت هذا اللوك بصندل بشريط لولبي مرصع يلف الكاحل وحقيبة يد معدنية، كما سحبت شعرها برقة للخلف وتزينت بحلق ماسي متدلي.

وفي ظهور آخر سحرت عشاقها بلوك أنثوي رقيق عبارة عن فستان ضيق باللون البنفسجي بتوقيع رامي قاضي، مصمم بكتف واحد مزين بالشراشيب المنسدلة على ذراعها، أما الفستان فغطي بالكامل بسلاسل متدلية من الخرز اللامع، ونسقت درة مع هذا اللوك صندل بشريط لولبي مرصع باللون الزهري، كما زينت رقبتها بعقد فاخر من Bulgari وسحبت شعرها للخلف على شكل كعكة عالية مع غرة أمامية منتفخة.

درة متألقة تألقت كذلك بفستان طويل باللون البرتقالي من توقيع رامي قاضي، مرصع بحبات الترتر اللامعة التي منحتها بريقا وجاذبية، وتميز الفستان بكتف مائل بحمالة عريضة، مع عقدة جانبية تزين الخصر بالثنيات، وشق جانبي عالي، وانتعلت الفنانة التونسية صندل ذهبي مع هذا اللوك وحملت حقيبة يد معدنية باللون الذهبي كذلك.

إطلالات أنيقة لدرة بصيحة الكتف المائل

الأناقة ترافق دائما اطلالات درة التي تتسم بتنسيقاتها الخاطفة والمتنوعة، وأطلت مؤخرا أكثر من مرة بإطلالات مميزة بصيحة الكتف المائل التي زادتها تألقا وأنوثة، فخطفت الأنظار بفستان أنثوي باللون الأزرق الفاتح من Taller Marmo، تميز بقصة فضفاضة وقصيرة بكم طويل ملتصق وكتف مائل، كما زينت أطرافه بطبقة كثيفة من الريش منحتها الكثير من الأناقة والأنوثة، وتزينت درة مع هذا اللوك بحلق دائري متدلي وتركت شعرها منسدلا خلف ظهرها بشكل مالس.

وأطلت بلوك كلاسيكي أنيق عبارة عن جمبسوت من توقيع Rachel Gilbert، تميز بتصميمه الغني بالفخامة بقصة الكتف الواحد المزين بطبقات مثنية مائلة تغطى الصدر وتتدلى للأسفل، كما تميز بقصة محددة عند الخصر، وجاء التصميم العلوي باللون الأبيض، أما البنطلون فصمم باللون الاسود بأرجل مستقيمة وجيوب جانبية مع خصر عالي مزين بالكسرات، وانتعلت درة مع هذه الإطلالة حذاء أسود مدبب من Jimmy Choo بشريط مرصع بحبات اللؤلؤ البيضاء.

وكان لها ظهورا خاطفا بفستان أزرق طويل بتوقيع Nazazy، تميز بكتف واحد مرصع بأحجار ملونة مع كم طويل، وكلمسة جمالية خاطفة زين كذلك بفتحة جانبية عند الخصر مرصعة الأطراف.

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